Roma – Grande successo del I°premio Stampa D’Eccellenza promossa dall’associazione di categoria Giornalisti 2.0

Nella mattinata di venerdì 23 gennaio a palazzo Grazioli nella sede della Stampa Estera in Italia, si è svolto la prima edizione del premio stampa d’eccellenza promossa dall’associazione di categoria Giornalisti 2.0 del presidente Maurizio Pizzuto e del vice presidente Maurizio Lozzi.

Sala gremita oltre 200 persone, tanti giornalisti presenti del passato, del presente, riconoscimenti alla carriera, alla memoria al giornalismo al femminile premiando il giornalismo di qualità, il rigore professionale, la credibilità delle fonti e la capacità di innovare linguaggi e contenuti.

Premio giornalismo alla memoria, l’omaggio ad Angiolino Lonardi, Nicola Navazio, Simone Camilli, Alfonso Liguori, Mario Cappelli e Mario Nanni, ricordando il loro impegno e la loro eredità nel mondo del giornalismo. Toccante il momento dedicato a Nicola Navazio, con il papà e la sorella e tanti amici che lo conobbero e che ancora oggi lo ricordano, in un clima di vicinanza che ha riempito la sala, Alfonso Liguori, cronista sportivo dalla penna pungente, è stato ricordato dal figlio Carlo, in un passaggio che ha restituito carattere e stile di un modo di raccontare lo sport senza sconti.

Il Premio Giornalismo al Femminile ha premiato Eleonora Daniele (Rai 1 – Storie Italiane), Benedetta Rinaldi (Rai 3 – Elisir), Cristina Caruso (Rai Sport), Josephine Alessio (Rai News 24), Catia Acquesta (direttrice testate Roma Mobilità), Daniela Molina (direttrice del portale Donna in Affari), Annalisa Buccheri (direttrice Polizia Moderna), Sara Verta (TGR Lazio, segretaria sindacato Unirai), Susanna Galeazzi (Tg5) e Adriana Pannitteri (Tg2 – Storie) per la loro sensibilità nel racconto, contributo importante al giornalismo italiano e la loro capacità di unire precisione, sensibilità e responsabilità nel racconto.

Premio alla Carriera è andato a Bruno Tucci, Mario Giobbe, Piero Vigorelli, Antonello Perillo, Vincenzo Borgomeo, Giorgio Pacifici e altri, per la loro dedizione al giornalismo e per aver contribuito a costruire la credibilità delle testate italiane, ha ricevuto il premio alla carriera Ezio Luzzi già Radio Rai sport,presente in sala, voce storica radiocronache in Tutto il calcio minuto per minuto.

Il Premio Stampa D’Eccellenza – Giornalisti 2.0 candidato a diventare appuntamento annuale, dedicato a celebrare il pregio dell’informazione Italiana, del ricordo, del presente e avvenire.