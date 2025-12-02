Latina, Miele (Lega): grazie a Prefetto per richiesta zona rossa, messaggio forte presenza Stato

“Dopo un’interlocuzione avuta nei giorni scorsi, in concomitanza con la mia interrogazione parlamentare a richiesta di ulteriori supporti e strumenti tra i quali proprio la zona rossa, il prefetto di Latina l’ha richiesta dopo un comitato di ordine e sicurezza in città. Il ministro Piantedosi, a cui ci siamo già rivolti, ha dimostrato attenzione e prova ne è il fatto che sia venuto sul territorio ma anche per l’invio di rinforzi ai contingenti proprio in risposta all’escalation criminale a cui purtroppo abbiamo assistito negli ultimi mesi. E’ un bene che le Istituzioni dimostrino di lavorare in sinergia come in questo caso, per fermare una scia di eventi criminosi che ha generato preoccupazione e che vogliamo contrastare, anche per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini specie in un periodo di festività natalizie verso cui ci stiamo dirigendo. Siamo dalla parte delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo, in primis Questura e Carabinieri. Ci affidiamo alla magistratura che con le indagini in corso farà luce su quanto accaduto per chiarire i contorni oscuri di una vicenda che desta preoccupazione”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.