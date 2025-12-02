mercoledì, Dicembre 3, 2025

salute

Ultime notizie

Latina, Miele (Lega): grazie a Prefetto per richiesta zona rossa, messaggio forte presenza Stato

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read
Foto dal sito istituzionale

“Dopo un’interlocuzione avuta nei giorni scorsi, in concomitanza con la mia interrogazione parlamentare a richiesta di ulteriori supporti e strumenti tra i quali proprio la zona rossa, il prefetto di Latina l’ha richiesta dopo un comitato di ordine e sicurezza in città. Il ministro Piantedosi, a cui ci siamo già rivolti, ha dimostrato attenzione e prova ne è il fatto che sia venuto sul territorio ma anche per l’invio di rinforzi ai contingenti proprio in risposta all’escalation criminale a cui purtroppo abbiamo assistito negli ultimi mesi. E’ un bene che le Istituzioni dimostrino di lavorare in sinergia come in questo caso, per fermare una scia di eventi criminosi che ha generato preoccupazione e che vogliamo contrastare, anche per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini specie in un periodo di festività natalizie verso cui ci stiamo dirigendo. Siamo dalla parte delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo, in primis Questura e Carabinieri. Ci affidiamo alla magistratura che con le indagini in corso farà luce su quanto accaduto per chiarire i contorni oscuri di una vicenda che desta preoccupazione”.
Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.

Previous article
Ariccia – Un confronto strategico sul futuro delle autonomie locali
Next article
Virgo Fidelis ad Arce – Una celebrazione sentita e partecipata
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA

PRIMO PIANO 0
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA...

Articoli popolari

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA

PRIMO PIANO 0
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA...

© Il Giornale del Lazio 2025