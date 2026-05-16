Condoglianze del Ministro Tajani al Ministro degli Esteri delle Maldive per il decesso del sergente maggiore Mohammed Mahdi

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena presentato le sue condoglianze al Ministro degli Esteri delle Maldive Iruthisham Adam per il decesso del sergente maggiore Mohammed Mahdi, scomparso dopo l’immersione per il recupero dei 4 sub italiani coinvolti nell’incidente di giovedì scorso.

Il Ministro Tajani ha ringraziato le autorità maldiviane, in particolare la Guardia Costiera, le Forze di Difesa Nazionale, la polizia e la Mezzaluna Rossa locale, per la generosa assistenza che hanno offerto per le operazioni di recupero e che stanno garantendo agli altri turisti che sono sulla nave utilizzata come base per le immersioni. “Questi giorni di dolore per l’Italia sono aggravati dalla notizia che un vostro coraggioso militare, il sergente maggiore Mohammed Mahdi, è deceduto a seguito del tentativo di raggiungere in immersione i corpi dei nostri connazionali”, ha detto Tajani.

“Il nostro Governo, io personalmente e l’Italia tutta presentano le più sentite condoglianze alla famiglia del militare, alle Forze armate e al Governo delle Maldive. Questa sciagura unisce Italia e Maldive nel dolore e nel rispetto per le vittime”.