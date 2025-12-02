mercoledì, Dicembre 3, 2025

Ariccia – Un confronto strategico sul futuro delle autonomie locali

Palazzo Chigi, ad Ariccia, ha ospitato l’evento “Comuni e Province in Regione – Con il CAL la forza della rappresentanza”, un appuntamento di grande rilievo istituzionale che ha riunito rappresentanti delle autonomie locali, esponenti del Governo, parlamentari e consiglieri regionali per discutere il ruolo delle amministrazioni territoriali nel nuovo assetto normativo della Regione Lazio.

Organizzato dal CAL (Consiglio delle Autonomie Locali), l’incontro ha rappresentato un’occasione cruciale per riaffermare il valore della rappresentanza territoriale e per approfondire le implicazioni della nuova legge su Roma Capitale, con riflessi diretti sull’intera regione.

“Il dibattito ha evidenziato come la riforma di Roma Capitale non sia solo una questione urbanistica o amministrativa, ma un tema che tocca l’equilibrio istituzionale dell’intera Regione Lazio, con impatti su governance, risorse e competenze. La presenza di coordinatori regionali dei principali partiti ha confermato la trasversalità dell’interesse politico verso il tema, e ha rafforzato il messaggio di unità e collaborazione tra livelli istituzionali. Numerosi sindaci e amministratori locali hanno partecipato attivamente, sottolineando il bisogno di strumenti concreti per rafforzare il ruolo dei territori nella pianificazione regionale”, ha evidenzialo Veronica Cipriani (nella foto a sx) , consigliere comunale della Città di Guidonia Montecelio e membro eletto al CAL.

