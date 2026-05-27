Labro (RI): i Carabinieri Forestali sanzionano il conferimento errato di rifiuti

Nell’ambito delle attività di vigilanza sul territorio e di contrasto agli illeciti ambientali, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Rivodutri (RI) hanno portato a termine una serie di controlli mirati alla verifica del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Labro (RI).

I controlli effettuati hanno fatto emergere violazioni che hanno riguardato l’utilizzo improprio degli “ecobox” in legno, strutture destinate a specifiche finalità di raccolta rifiuti e inserite nel contesto ambientale per minimizzarne l’impatto visivo. In particolare, il deposito del secco residuo è avvenuto all’esterno di tali contenitori, in violazione del vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana.

Tre le persone sanzionate amministrativamente dai militari, per un importo complessivo di euro 150,00.

Le condotte sanzionate contravvengono ai principi fondamentali di smaltimento, il quale deve avvenire senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio.

L’attività di controllo dell’Organizzazione Forestale dell’Arma prosegue in modo sistematico su tutto il territorio per prevenire ulteriori violazioni e per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel pieno rispetto degli ecosistemi e della normativa ambientale vigente.