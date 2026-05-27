Apricena (FG), disordini allo stadio: Daspo per tre tifosi

I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno notificato tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (Daspo), emessi dal Questore di Foggia nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei disordini verificatisi presso lo stadio comunale “Martucci” di Apricena, in occasione dell’incontro di calcio, valevole per il campionato regionale di Promozione, disputato lo scorso 12 ottobre 2025 tra l’A.S.D. Atletico Apricena e il Noicattaro.

L’attività, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Apricena anche attraverso un’approfondita analisi delle immagini estrapolate dalle riprese effettuate da emittenti televisive locali e diffuse sui social network, ha consentito di ricostruire le diverse fasi dell’episodio. In particolare, tre tifosi della squadra locale si sarebbero resi protagonisti di momenti di forte tensione allorquando, dopo aver scavalcato le barriere poste a protezione delle tribune, avrebbero aggredito un componente dello staff tecnico della squadra ospite, precedentemente espulso e diretto verso gli spogliatoi.

Gli esiti dell’attività svolta dai Carabinieri sono stati trasmessi al Questore di Foggia che, sulla base delle risultanze acquisite, ha emesso tre provvedimenti Daspo: uno della durata di tre anni e due della durata di due anni.