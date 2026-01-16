JOSEBA Label acquisisce le edizioni del primo disco di Irama

Roma 16/01/2026

Un traguardo storico per l’etichetta indipendente italiana che consolida la sua crescita internazionale.

L’etichetta discografica romana JOSEBA Label annuncia con grande soddisfazione l’acquisizione delle edizioni del primo disco Irama, un’opera che porta il nome di uno degli artisti più rilevanti e influenti degli ultimi dieci anni della musica italiana e contente certificazioni oro. Un risultato che segna una svolta per l’etichetta: ottenere le edizioni di un progetto così rappresentativo non è solo un investimento artistico, ma un riconoscimento concreto della credibilità e dell’affidabilità che JOSEBA si è conquistata in un mercato altamente competitivo.

Irama, con la sua scrittura, la sua visione e il suo impatto sulla generazione contemporanea, è oggi uno dei nomi più solidi del panorama pop italiano. La gestione editoriale del suo primo disco è un passaggio che permette a JOSEBA di consolidare la propria posizione tra le realtà indipendenti che trattano cataloghi di valore, aumentando il peso culturale e industriale dell’etichetta.

L’acquisizione arriva in un momento molto significativo, all’indomani del rientro di Gianni Testa, direttore artistico dell’etichetta, dalla sua partecipazione alla prestigiosa commissione del Kënga Magjike, il festival più celebre dell’Albania, diretto da Ardit Gjebrea.

La presenza di Testa in giuria, accanto ai principali nomi della musica balcanica, conferma quanto il lavoro di JOSEBA venga riconosciuto e stimato anche all’estero.

Parallelamente, la label continua a costruire la propria espansione internazionale con progetti attivi in Germania, Malta, Bulgaria e in altri Paesi europei, dove JOSEBA è sempre più coinvolta come struttura produttiva e come figura di riferimento nella valutazione di nuovi talenti. Un percorso che accresce la reputazione dell’etichetta e amplia la sua rete oltre i confini italiani.

JOSEBA Label resta, oggi come al suo esordio, una realtà giovane, moderna e radicata nell’imprenditoria femminile. Guidata dal CEO Nadja Volpentesta e da Larissa Volpentesta, cuore operativo dell’azienda, l’etichetta ha saputo unire visione, qualità e una forte identità familiare, trasformando un progetto nato quattro anni fa in un modello contemporaneo di industria musicale indipendente.

“Questo traguardo rappresenta molto più di un’acquisizione editoriale: è un passo che sancisce la nostra crescita, il valore del nostro lavoro e la fiducia che il settore ripone in noi. Gestire le edizioni del disco Irama è un onore e un orgoglio per l’intera squadra JOSEBA”, dichiara Gianni Testa, direttore artistico di JOSEBA Label.

Con un catalogo sempre più ricco, nuove collaborazioni internazionali e un’identità artistica solida, JOSEBA Label si conferma una delle realtà indipendenti più attive e in evoluzione del panorama musicale italiano ed europeo.

https://www.josebastudio.com