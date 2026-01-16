Italia e Stati Uniti contro le minacce digitali globali: esteso accordo di collaborazione

Washington (Stati Uniti). A sei mesi dalla firma del memorandum di collaborazione, una delegazione della Cyber Security Foundation, la prima fondazione non profit in Italia dedicata al mondo cyber, è in visita istituzionale a Washington per una serie di incontri con i vertici del Department of Homeland Security (Dhs) degli Stati Uniti. La missione aveva l’obiettivo di fare il punto sulle attività avviate a seguito dell’accordo e di definire le priorità operative per il 2026.

A luglio scorso, infatti, la Cyber Security Foundation ha siglato un Memorandum of Understanding con il Cyber Crimes Center di Homeland Security, il ramo investigativo del Dhs, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nella comprensione, prevenzione e anticipazione delle minacce informatiche globali. Al termine dell’incontro è stata siglata l’estensione dell’accordo per un ulteriore anno – fino a gennaio 2027.

La delegazione, guidata dal presidente e fondatore Marco Gabriele Proietti, ha incontrato Mike Prado, Deputy Assistant Director, Cyber Crimes Center (C3) del Dhs, per una valutazione congiunta dei risultati raggiunti dalla firma del memorandum a oggi. Al centro del confronto, il rafforzamento della cooperazione transatlantica sui temi della resilienza digitale, della protezione delle infrastrutture critiche, della formazione e dello scambio di buone pratiche tra settore pubblico e privato.

La collaborazione ha posto le basi per un dialogo strutturato e continuativo, favorendo l’allineamento tra approcci strategici europei e statunitensi in materia di cyber security. La visita a Washington rappresenta un passaggio chiave per consolidare questo percorso e tradurlo in iniziative concrete, con uno sguardo già orientato alle sfide emergenti del prossimo biennio.