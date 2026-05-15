Magda Mancuso al Salone Internazionale del Libro di Torino presenta “La verità dentro me” (De Nigris Editore)

Nel volume i contributi della psicologa Manuela Morra, dell’artista Francesco Cicchella e del maestro Enzo Campagnoli

La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso sarà tra le protagoniste del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 con la presentazione del suo nuovo libro, “La verità dentro me” (De Nigris Editore). L’incontro è in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 16.15, presso la Sala Nuovi Editori, all’interno dell’appuntamento tematico “Le donne al centro del mondo editoriale”.

Un’opera intensa sul legame tra gemelle e sulla forza dell’amore oltre il tempo

“La verità dentro me” è un romanzo che scava nelle profondità dell’animo umano, affrontando con delicatezza e autenticità il tema dell’armonia tra sorelle gemelle. Un legame che nasce nello stesso istante, nello stesso respiro, e che sembra impossibile da spezzare.

Il libro racconta la storia di due gemelle unite da un filo invisibile fatto di complicità, intuizione e amore assoluto. Ma cosa accade quando quel filo si tende fino a spezzarsi? Attraverso una narrazione intima e vibrante, Magda Mancuso conduce il lettore nel cuore del dolore, del senso di colpa e del silenzio che seguono il suicidio di una persona amata.

È un viaggio nelle zone più fragili dell’esistenza, dove la sofferenza si trasforma lentamente in consapevolezza. Tra ricordi, assenze e presenze invisibili, emerge una verità potente: l’amore non finisce, cambia forma. E continua a vivere, dentro.

Contributi d’eccezione: psicologia, arte e musica

Il volume si arricchisce dei contributi di tre figure di rilievo:

Manuela Morra – psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, che offre una lettura scientifica e umana dei temi emotivi affrontati nel libro

– psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, che offre una lettura scientifica e umana dei temi emotivi affrontati nel libro Francesco Cicchella – artista e performer, che aggiunge una riflessione sensibile sul valore dell’identità e dell’espressione personale

– artista e performer, che aggiunge una riflessione sensibile sul valore dell’identità e dell’espressione personale Enzo Campagnoli – maestro dell’Orchestra del Festival di Sanremo, che firma un contributo dedicato alla musica come linguaggio dell’anima

Tre voci autorevoli che ampliano la prospettiva narrativa e arricchiscono l’opera di significati trasversali.

Magda Mancuso: una voce autentica della cultura campana

Nata ad Acerra, “il paese di Pulcinella”, Magda Mancuso rivendica con orgoglio le sue radici partenopee. La sua storia personale e professionale è profondamente intrecciata alla cultura, alla musica e alla tradizione della sua terra.

Giornalista pubblicista, scrittrice, presentatrice di eventi e conduttrice televisiva, è un volto noto in Campania e non solo. Ha sempre coltivato una forte passione per la comunicazione e per il sociale, portando sul palcoscenico teatrale performance apprezzate dal pubblico.

Convinta sostenitrice di un’informazione etica e responsabile, crede nel rispetto del codice deontologico e nella necessità di raccontare la realtà senza distorsioni. Con questo libro dà voce a una storia intima e autentica, trasformando il dolore in testimonianza, consapevolezza e rinascita.