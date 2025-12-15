Il paradosso, da area giochi per bambini ad area di sgambamento per cani

Piglio, I consiglieri di “Viviamo Piglio” chiedono chiarimenti sull’attesa per la riqualificazione e valorizzazione dei giardini comunali

Nella seduta consiliare dello scorso 27 maggio 2025, con voto unanime, condividendo l’importanza della situazione, era stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e autorizzazione all’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Nel particolare si trattava di accedere ad un mutuo per l’ammontare di € 75 mila, per la riqualificazione e valorizzazione dei giardini comunali (nella foto). Ad oggi, nulla è cambiato. A sollevare la questione i due consiglieri di minoranza di “Viviamo Piglio” Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, che avevano condiviso votando a favore l’intervento ritenendolo importante per l’immagine del paese e la sicurezza dei più piccoli, l’area ospita alcuni giochi per i più piccoli che hanno solo questo sito per giocare. Lo stato dei giardini comunali è peggiorato ulteriormente, ed il suo accesso è delimitato da un cancelletto sempre aperto. “I giardini comunali sono in uno stato di abbandono -sottolineano i due consiglieri di Viviamo Piglio- la votazione unanime durante la seduta consiliare per il recupero dell’area, è stata importante perché ha sottolineato la condivisione di maggioranza e minoranza in un’opera per la collettività, ma il tempo scorre ed i giardini comunali sono abbandonati”. Infatti l’area è lasciata in uno stato di abbandono, ed addirittura al mattino presto cambia la sua destinazione e diventa un’area di sgambamento per cani. Purtroppo qualcuno scambia l’area giochi per bambini, in uno spazio dove i cani corrono lasciando anche delazioni e questo è inammissibile contro la salute dei piccoli, che durante la giornata sono li a giocare. Sperando non si debba attendere altro tempo, è importante che il Sindaco Mario Felli acceda a questo mutuo, e nel frattempo l’area va messa in sicurezza, magari chiudendo quel cancelletto e che sia un dipendente comunale ad aprire e chiudere al mattino ed alla sera, perché non entrino li i cani, ed i loro proprietari capiscano il rispetto dei beni comunali ed il loro utilizzo . E’ una questione di civiltà, il cui compito di educare spetta all’Istituzione Comunale al Sindaco Felli, che tra l’altro è responsabile sanitario del paese, e dunque al dovere d’intervenire per la sicurezza dei bambini.