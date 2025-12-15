Pesca, Confeuro: “Bene risultato in Agrifish. Ma continuare a tutelare catena produttiva”

“Confeuro esprime soddisfazione, ma allo stesso tempo preoccupazione, per l’esito del Consiglio Agrifish, nel quale, grazie all’impegno istituzionale dei ministri di Italia, Spagna e Francia, è stato evitato un drastico ridimensionamento delle giornate di pesca nel mediterraneo. Un risultato significativo ulteriormente rafforzato dalla previsione di introduzione di misure di compensazione a sostegno del comparto, in grado di neutralizzare l’impatto della riduzione dello sforzo di pesca. In questa fase storica delicata e complessa, d’altronde, è fondamentale mantenere elevata l’attenzione sul mare e, in particolare, sul Mediterraneo, un bacino unico per storia, biodiversità e microclima. Occorre continuare a sensibilizzare le istituzioni europee sulle esigenze dei nostri pescatori e sull’importanza di tutelare le catene produttive. Le proposte inizialmente avanzate dall’Unione europea avrebbero infatti compromesso in modo sostanziale l’intero settore, vanificando il lavoro e i sacrifici di tanti pescatori e armatori costruiti nel corso di anni”.

Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei.