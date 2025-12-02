I Beesness Awards 2025 conquistano Milano

Una serata speciale al Palazzo delle Federazioni, con i Beesness Awards, dove abbiamo celebrato il valore umano e sportivo con un riconoscimento dedicato a Nicolás Andrés Burdisso, esempio di leadership, etica e visione dentro e fuori dal campo.

Il premio è stato consegnato dal Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva, insieme al Vice Console Argentino, Lucas Candia, sottolineando il legame tra sport, istituzioni e cultura italo-argentina.

Con il patrocinio del CONI Lombardia, del Consolato Generale e Centro di Promozione della Repubblica Argentina a Milano e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’evento ha unito mondo sportivo, imprenditoriale e istituzionale in un momento di grande condivisione.

Un progetto firmato Beesness Magazine, presentato da Christian Gaston Illan e Giovanni Bonani, nato per valorizzare storie che ispirano.