mercoledì, Dicembre 3, 2025

salute

Ultime notizie

I Beesness Awards 2025 conquistano Milano

PRIMO PIANO
Massimo
Autore Massimo
Less than 1 min.read

Una serata speciale al Palazzo delle Federazioni, con i Beesness Awards, dove abbiamo celebrato il valore umano e sportivo con un riconoscimento dedicato a Nicolás Andrés Burdisso, esempio di leadership, etica e visione dentro e fuori dal campo.

Il premio è stato consegnato dal Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva, insieme al Vice Console Argentino, Lucas Candia, sottolineando il legame tra sport, istituzioni e cultura italo-argentina.

Con il patrocinio del CONI Lombardia, del Consolato Generale e Centro di Promozione della Repubblica Argentina a Milano e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’evento ha unito mondo sportivo, imprenditoriale e istituzionale in un momento di grande condivisione.

Un progetto firmato Beesness Magazine, presentato da Christian Gaston Illan e Giovanni Bonani, nato per valorizzare storie che ispirano.

Previous article
“EVOLUTION” – Il Circo del Futuro” . Arriva per la prima volta in Italia!
Next article
Ariccia – Un confronto strategico sul futuro delle autonomie locali
Massimo
Massimo

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA

PRIMO PIANO 0
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA...

Articoli popolari

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA

PRIMO PIANO 0
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA...

© Il Giornale del Lazio 2025