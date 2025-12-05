Guidonia – Insediamento abusivo, intervengono le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale

In seguito alle numerose segnalazione, nel pomeriggio è stato effettuato un intervento congiunto da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, presente anche il Delegato alla Sicurezza urbana Giuseppe Palatucci, volto all’identificazione e alla diffida di alcune famiglie nomadi che stavano tentando di realizzare un nuovo insediamento abusivo nell’area industriale (Pip) adiacente a via Tiburtina.

Si tratta di una zona già interessata, in passato, da un’operazione di sgombero e da un’importante attività di bonifica ambientale, a causa dell’abbandono di ingenti quantità di rifiuti.

“Siamo intervenuti e continueremo a farlo per impedire la formazione di un nuovo accampamento abusivo – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Non siamo disponibili a tollerare comportamenti contrari alla legalità e al rispetto del territorio. Questa Amministrazione è fermamente determinata a contrastare e perseguire ogni forma di illegalità, a tutela del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini”.