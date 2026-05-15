Guidonia – Incontro dedicato alla sicurezza stradale con i più piccoli

Si è svolto, nei giorni scorsi, nell’ambito del Progetto “Scuola dell’infanzia”, presso il plesso dell’Istituto Comprensivo Statale “Eduardo De Filippo” di Colleverde, l’incontro: “L’educazione stradale – Piccoli cittadini sulla strada”. Organizzato dalla maestra Melanie Scala Genesio, in collaborazione con il Comando della Polizia Locale, ha interessato bambini dai 3 ai 5 anni. Un approccio dinamico e interattivo ha permesso ai piccoli di partecipare attivamente e di apprendere le regole del Codice della Strada attraverso il gioco.

Gli operatori della Polizia Locale hanno introdotto la figura del “vigile”, raccontandone la storia, spiegando il ruolo che svolge ogni giorno per la sicurezza della comunità e mostrando gli strumenti e le dotazioni utilizzate durante il servizio. Casco, paletta, radio e uniforme sono diventati elementi di curiosità, trasformando la spiegazione in un momento di scoperta. L’incontro è proseguito con un percorso dedicato alle regole fondamentali per muoversi in strada in sicurezza. I bambini hanno imparato la regola dei quattro sguardi e hanno partecipato a una simulazione di attraversamento pedonale, riproducendo in modo semplice e giocoso le situazioni che possono incontrare quotidianamente insieme ai genitori.

Grande attenzione è stata dedicata all’uso della bicicletta: gli agenti hanno mostrato come indossare correttamente il casco e le protezioni e quali comportamenti adottare per pedalare in sicurezza. Attraverso immagini e piccoli giochi, i bambini hanno poi imparato a riconoscere alcuni dei principali cartelli stradali, sviluppando una prima consapevolezza delle regole che disciplinano la circolazione.

Un momento importante è stato riservato alla sicurezza in auto, con un messaggio rivolto ai genitori: l’uso corretto del seggiolino e delle cinture è indispensabile per la tutela dei più piccoli, così come è fondamentale evitare comportamenti rischiosi alla guida, come l’utilizzo del telefonino.