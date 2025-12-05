Grande successo per i Lazio Food Awards 2025 al Golf di Fioranello

146 partecipanti e 72 aziende premiate

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2025 dei Lazio Food Awards, ospitata nella splendida cornice del Golf di Fioranello a Roma, confermando ancora una volta il ruolo dell’iniziativa come principale piattaforma di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali.

L’evento ha visto la presenza di 146 partecipanti, tra produttori, buyer, giornalisti e partner istituzionali. Ben 72 aziende sono salite sul palco per ritirare il proprio riconoscimento dopo aver superato un percorso di selezione unico nel suo genere, arricchito quest’anno da un momento di incontri diretti con i buyer della GDO, occasione preziosa per sviluppare nuove opportunità commerciali.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal patron del progetto Donato Ala, affiancato dal giornalista Alberto Caccia. Sul palco si sono alternati tutti i premiati, insieme agli sponsor e partner che sostengono l’iniziativa.

Durante l’evento, Matteo Ala, responsabile comunicazione del progetto, ha illustrato il valore del bollino ufficiale dei Lazio Food Awards, strumento che permette alle aziende vincitrici di comunicare la propria qualità sui mercati e con i consumatori. Matteo Ala ha inoltre annunciato il prossimo appuntamento: gli ITALY FOOD AWARDS giunti alla quarta edizione e dopo Milano approderanno proprio a Roma nel mese di maggio.

Nel corso della serata, il Presidente e ideatore dei Food Awards Donato Ala ha sottolineato la visione che guida tutta l’iniziativa:

“Siamo orgogliosi di poter dare questa opportunità a meravigliose aziende virtuose del territorio e aiutarle a crescere, niente quote nascoste, niente pubblicità imposta, tutto il resto è merito.”

Questo straordinario evento si prefigge di valorizzare ulteriormente le aziende che producono prodotti di estrema qualità, compreso quelle di piccole dimensioni che potranno confrontarsi finalmente anche con le grandi realtà. I giudici e i presidenti di giuria – uno per categoria – sono stati selezionati tra i massimi esperti nel mondo dell’agroalimentari giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria, ristoratori e lo fanno attraverso una degustazione alla cieca per garantire il massimo della trasparenza e dell’imparzialità

Tutti i premiati su www.laziofoodawards.com

Ufficio stampa Nardi Caccia