IL GENERALE DI DIVISIONE UGO CANTONI, COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI

Questa mattina, il Generale di Divisione Ugo CANTONI, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ricevuto dal Comandante Provinciale di Rieti, Colonnello Valerio MARRA, ha fatto visita alla caserma di Viale de Juliis dove ha incontrato gli Ufficiali e i militari in forza ai reparti territoriali e speciali della provincia, nonché alcuni Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Rieti. Presente anche il Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.

AA

L’occasione è stata quella del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno.

AA

Nel sottolineare l’importanza del Natale per tutti gli appartenenti alla grande Famiglia dell’Arma, l’alto Ufficiale ha formulato i più fervidi auguri di serene festività ai militari presenti e ai loro cari, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i Carabinieri della provincia per la preziosa azione di controllo del territorio e di vicinanza dimostrata verso la popolazione reatina.

Il Colonnello Marra, facendosi portavoce del comune sentimento del personale dipendente, ha ringraziato il Comandante della Legione per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso tutti i reparti della provincia di Rieti, ricambiando gli auguri per il prossimo Natale e per un sereno anno nuovo.