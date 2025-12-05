sabato, Dicembre 6, 2025

salute

Ultime notizie

IL GENERALE DI DIVISIONE UGO CANTONI, COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI

RIETI e PROVINCIA
redazione
Autore redazione
1 min.read
??

Questa mattina, il Generale di Divisione Ugo CANTONI, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ricevuto dal Comandante Provinciale di Rieti, Colonnello Valerio MARRA, ha fatto visita alla caserma di Viale de Juliis dove ha incontrato gli Ufficiali e i militari in forza ai reparti territoriali e speciali della provincia, nonché alcuni Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Rieti. Presente anche il Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.

DSC 9535
AA

L’occasione è stata quella del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno.

DSC 9398
AA

Nel sottolineare l’importanza del Natale per tutti gli appartenenti alla grande Famiglia dell’Arma, l’alto Ufficiale ha formulato i più fervidi auguri di serene festività ai militari presenti e ai loro cari, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i Carabinieri della provincia per la preziosa azione di controllo del territorio e di vicinanza dimostrata verso la popolazione reatina.

Il Colonnello Marra, facendosi portavoce del comune sentimento del personale dipendente, ha ringraziato il Comandante della Legione per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso tutti i reparti della provincia di Rieti, ricambiando gli auguri per il prossimo Natale e per un sereno anno nuovo.

Previous article
Guidonia – Insediamento abusivo, intervengono le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale
Next article
CANTALICE. I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER LESIONI PERSONALI.
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Musica live a Roma con “Back to the Garage”

MUSICA 0
Roma torna a fare rumore. Dopo decenni di silenzio,...

Luigi Zeno: dicembre trionfale tra premi, cinema e impegno sociale

PRIMO PIANO 0
giovane attore campano che continua a distinguersi per talento, sensibilità e dedizione ai valori sociali

Sensibilizzare e promuovere la tutela degli animali e del territorio

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, Bruni: “Una sinergia fruttuosa con il Parco ed...

Articoli popolari

Musica live a Roma con “Back to the Garage”

MUSICA 0
Roma torna a fare rumore. Dopo decenni di silenzio,...

Luigi Zeno: dicembre trionfale tra premi, cinema e impegno sociale

PRIMO PIANO 0
giovane attore campano che continua a distinguersi per talento, sensibilità e dedizione ai valori sociali

Sensibilizzare e promuovere la tutela degli animali e del territorio

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, Bruni: “Una sinergia fruttuosa con il Parco ed...

© Il Giornale del Lazio 2025