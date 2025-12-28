Fonte Nuova – Calcio Femminile, Torneo delle debuttanti presso lo Stadio Comunale Domenico Mammoliti

Un sabato mattina quello appena trascorso presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri, all’insegna della condivisione, inclusione, del fair play, dove si è svolto il “Torneo delle Debuttanti 2025 2026” di calcio femminile organizzato dalla F.I.G.C. Calcio Femminile Coordinamento Lazio S.G.S., presenti il delegato Roberto Fedeli, Rosalinda Conti , Gabriele Ventolini collaboratore tecnico.
L’evento curato direttamente dalla responsabile del calcio femminile del Tor Lupara 1968 Maria Cristina Viozzi, con l’ausilio di tutto lo staff, Federico Serpietri, mister Marco Piroli, Dirigente Daniele Generali.
Presenti oltre alla società ospitante quale Tor Lupara 1968, la S.S.Lazio, la Romulea, la Roma calcio femminile 1965 e la Ledesma Academy, in un clima di cooperazione, condivisione, collaborazione armoniosa tra le ragazze, momento di crescita focalizzandosi sulla gioia del gioco del calcio.