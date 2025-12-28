L’arte dell’illusione conquista la Capitale



Supermagic porta a Roma il più grande spettacolo di magia d’Europa

Roma torna a essere crocevia di emozioni e scenari straordinari ospitando la 22ªedizione di SUPERMAGIC ELEMENTI: un evento che unisce talento internazionale, illusionismo di altissimo livello e il fascino senza tempo della capitale italiana. Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, sul prestigioso palco dell’Auditorium della Conciliazione, prenderanno vita misteri antichi, atmosfere sospese e numeri che sfidano ogni logica, performance magiche capaci di trascinare il pubblico in un’esperienza che profuma di meraviglia, eleganza e incanto. Per vivere lo spettacolo senza rinunciare al fascino e alla vivacità del centro di Roma, la scelta ideale è soggiornare all’FH55 Grand Hotel Palatino, una struttura che unisce comfort, stile e una posizione privilegiata nel cuore della città.

La città eterna si prepara a essere attraversata da un’ondata di pura meraviglia con SUPERMAGIC, il più acclamato show di magia a livello europeo, che torna a sorprendere il pubblico con un’edizione interamente dedicata al mistero, all’eleganza e al fascino dell’ignoto. Un appuntamento unico, capace di unire gli illusionisti più talentuosi del mondo in un evento che, anno dopo anno, consacra Roma come una delle città più versatili e accoglienti nel panorama internazionale dello spettacolo. In un’epoca in cui tutto sembra spiegabile, ripetibile e prevedibile, SUPERMAGIC sceglie di riportare al centro della scena ciò che sfugge alla razionalità: la magia, non una qualunque, ma quella più raffinata, spettacolare e sorprendente, interpretata da artisti che hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, maestri dell’illusione che, con gesti impeccabili e narrazioni potenti, sanno trasformare un istante in un ricordo indelebile.

Sul palcoscenico dello straordinario Auditorium della Conciliazione salirà un cast completamente rinnovato, composto da oltre 16 artisti di fama mondiale, tra questi spiccano Darcy Oake dal Canada, considerato uno degli illusionisti più innovativi del momento, Maurice Grange, dalla Germania, proclamato campione europeo di manipolazione, Xavier Mortimer dalla Francia, maestro dell’illusionismo poetico e visionario, il duo finlandese Jay Niemi & Jade, che porterà in scena numeri di grande raffinatezza ed eleganza, Topas, dalla Germania, due volte campione del mondo, gli italiani Paolo Carta & Sara, tra gli illusionisti creativi più premiati a livello internazionale, Jimmy Delp, prestigiatore e comico francese capace di stupire e divertire spettatori di ogni età e Matteo Fraziano, talento italiano rivelazione e vincitore di Tu sì que vales. Ognuno di loro porterà sul palco un linguaggio personale, una poetica, una visione ed insieme daranno vita a un racconto collettivo che attraversa il mistero come un filo rosso, guidando lo spettatore verso un finale in cui nulla è come sembra. Roma, con la sua storia millenaria, è il contesto perfetto per un evento che vive di simboli, emozioni e atmosfere evocative. La città non è solo un luogo, è un amplificatore di bellezza, un abbraccio scenico che accoglie ogni forma d’arte con naturalezza e che, ancora una volta, si dimostra capace di ospitare eventi internazionali di altissimo livello. Le sue architetture monumentali, la sua anima sospesa tra sacro e profano e la sua capacità infinita di rinnovarsi fanno da cornice ideale a questo spettacolo che ha l’ambizione di stupire e incantare. SUPERMAGICnon è solo un galà di magia: è un vero viaggio sensoriale, dove ogni numero è pensato per evocare un “arcano”, un segreto nascosto che prende vita tra luci, illusioni impossibili ed apparizioni inattese. Sul palco si alterneranno discipline diverse: grandi illusioni, manipolazione, mentalismo, magia teatrale e effetti visivi di nuova generazione, il risultato sarà un mosaico ricco e sorprendente, che abbraccia tutte le sfumature dell’arte magica contemporanea. Roma, con la sua identità eterna, si intreccia con lo spettacolo in un dialogo continuo.

La magia, d’altronde, appartiene alla città: basta passeggiare tra i vicoli di Trastevere, ammirare la luna riflettersi sul Tevere o osservare il Colosseo illuminarsi al tramonto per sentire che ciò che è straordinario è sempre a portata di sguardo. Lo spettacolo SUPERMAGIC, in scena dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, vuole ricordare che la magia non è solo spettacolo, ma emozione pura, è quello stupore che ci riporta bambini, è la meraviglia che rompe la routine, è il momento in cui permettiamo a noi stessi di credere che esista ancora qualcosa di inspiegabile. E Roma, con la sua bellezza indomabile, amplifica questo incanto. SUPERMAGIC sarà dunque un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte, la scenografia, l’innovazione e soprattutto la magia. Un’esperienza che promette di superare ogni aspettativa e di lasciare il pubblico sospeso tra realtà e impossibile, in un’atmosfera vibrante che solo la Città Eterna può regalare. Per vivere l’emozione di SUPERMAGIC e trasformarla in un weekend indimenticabile nel cuore di Roma, l’FH55 Grand Hotel Palatino rappresenta la soluzione ideale. Situato a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali, l’hotel offre una posizione privilegiata che consente di raggiungere facilmente sia il centro storico sia l’Auditorium della Conciliazione, sede dello spettacolo.