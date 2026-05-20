Fonte Nuova – 12° Trofeo Lorenzo Cesari, sport, aggregazione e comunità.

Domenica ricca di emozioni quella appena trascorsa presso lo stadio comunale “Domenico Mammoliti” dove si è svolto il 12° Memorial Trofeo Lorenzo Cesari, momento di sport, aggregazione, nel ricordo di Lorenzo prematuramente scomparso anni fà, finalità benefica raccolta fondi a beneficio dell’associazione SO.Spe Solidarietà e Speranza la quale opera a favore di ragazze madri, bambini e adolescenti e si impegna nel sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate.

Organizzazione a cura dell’asd Arbitri Sport Italiani con il presidente Americo Scatena, il vicepresidente Giada Fedeli, il DS Walter Guarini, con tutti i soci e con l’ausilio del Tor Lupara 1968 nella persona di Manuel Giovannetti, Maria Cristina Viozzi e Marco Piroli attuali responsabili della scuola calcio del Tor Lupara 1968.

Nel campo intitolato ad Aniello Cortini presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti i bambini delle società presenti tra gli altri i padroni di casa Tor Lupara 1968, l’AS Roma, il Palombara calcio e l’ACD Guidonia, si sono svagati divertiti, si sono gotuti i confronti, l’importante non era vincere ma esserci.

Presenti tra gli altri la mamma la sorella di Lorenzo Maria e Assunta, il presidente del Tor Lupara 1968 Donato Olivieri, il Consigliere Regionale Micol Grasselli, il Sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni.

Un grande successo di sport aggregazione inclusione e di comunità nel ricordo di Lorenzo.