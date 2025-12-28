Lega, Miele: orgogliosi ingresso Paolo Frison nel nostro Partito

Latina 28 dic. – La Lega accoglie con grande soddisfazione l’ingresso in squadra di Paolo Frison, figura di comprovata esperienza politica, profonda conoscenza del territorio e straordinaria determinazione nel contribuire al lavoro quotidiano del movimento. La sua adesione rappresenta un valore aggiunto per l’attività che la Lega porta avanti nelle comunità locali, con impegno costante e spirito di servizio.

L’annuncio ufficiale è stato dato ieri, durante il tradizionale brindisi di fine anno, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, del coordinatore regionale Davide Bordoni e del coordinatore provinciale Massimo Moni, insieme a numerosi simpatizzanti, iscritti della Lega e amministratori locali della provincia di Latina. Una partecipazione ampia e calorosa che testimonia la vitalità del movimento e la forza della sua rete territoriale.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Paolo – dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele – perché porta con sé competenze, passione e una visione concreta del lavoro politico sui territori. Il 2026 sarà un anno ricco di sfide e di opportunità: siamo certi che, con il contributo di tutti, potremo continuare a ottenere risultati importanti per questa provincia e per l’Italia”.

Nel corso dell’incontro, dedicato agli auguri per il nuovo anno, è stato rivolto un auspicio condiviso: che il 2026 rappresenti un passo avanti verso una crescita solida, uno sviluppo sostenibile e un futuro all’altezza di un’Italia che merita di essere protagonista in Europa e nel mondo.

La serata si è conclusa con un brindisi corale, simbolo di unità, entusiasmo e rinnovato impegno per le sfide che attendono la Lega e i suoi amministratori.