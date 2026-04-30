Visita istituzionale presso il Comune di Marta

Si è svolta il 27 aprile scorso la visita istituzionale del Prefetto di Viterbo, dott. Sergio Pomponio, presso il Comune di Marta, nell’ambito dell’attività di costante interlocuzione e collaborazione che la Prefettura promuove con le Amministrazioni locali del territorio provinciale, al fine di approfondire le principali esigenze delle comunità locali e valorizzare le peculiari risorse storiche, culturali, ambientali e sociali dei territori.

Il programma ha avuto inizio alle ore 10.30, con il ritrovo nella suggestiva piazza Umberto I, cuore del centro cittadino, ove il Prefetto è stato accolto dal Sindaco e dalle rappresentanze istituzionali e civili locali.

Nel corso della visita la delegazione ha raggiunto la Torre dell’Orologio, sito di particolare pregio storico e culturale, profondamente legato all’identità del territorio e tradizionalmente richiamato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia, testimonianza della rilevanza storica e culturale che il Comune di Marta riveste nell’ambito del patrimonio del territorio provinciale.

L’itinerario ha successivamente incluso la Chiesa di San Biagio, luogo di significativa importanza religiosa e storica per la comunità locale, per poi proseguire verso il monte sovrastante l’abitato, dove si erge la Chiesa della Madonna Santissima del Monte, luogo di culto e di tradizione dove ogni 14 maggio la popolazione locale si reca in devozione nella storica festa delle “Passate” o comunemente chiamata “Barabbata”.

La visita è quindi proseguita verso la località “Cannara” consentendo ulteriori momenti di approfondimento delle peculiarità territoriale e delle potenzialità connesse alla valorizzazione del territorio ed al sostegno delle attività amministrative locali.

Particolare rilievo ha assunto il confronto istituzionale sviluppatosi nel corso della mattinata tra il Prefetto, gli Amministratori locali, i dipendenti dell’Ente e le associazioni di volontariato, durante il quale sono state affrontate tematiche inerenti all’organizzazione del lavoro, all’espletamento dei servizi pubblici, alle attività di polizia urbana, nonché alle questioni attinenti alle esigenze operative e gestionali dell’Ente, con specifica attenzione alle necessità delle piccole realtà territoriali.

Il confronto ha consentito di ribadire il valore fondamentale della cooperazione tra istituzioni quale strumento indispensabile per assicurare un’efficace azione di governo del territorio, favorire la coesione sociale e sostenere le amministrazioni locali nell’affrontare le sfide quotidiane connesse alla gestione dei servizi ed alla tutela degli interessi della collettività.

La visita si inserisce nel più ampio percorso di ascolto, presenza e collaborazione istituzionale promosso dalla Prefettura su territorio provinciale, finalizzato a mantenere un rapporto diretto e costante con le Amministrazioni comunali, nella consapevolezza che il dialogo tra le istituzioni rappresenti uno strumento essenziale per sostenere i territori e rafforzare il legame tra cittadini e Stato.