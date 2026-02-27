venerdì, Febbraio 27, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL N.I.L. NEI PUBBLICI ESERCIZI DEL REATINO: QUATTRO DENUNCE, SANZIONI PER OLTRE 23.000 EURO E SOSPENSIONE DI QUATTRO ATTIVITÀ

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’ambito di una campagna di controlli straordinari mirati al contrasto del lavoro sommerso e del fenomeno del caporalato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Rieti, con il supporto dei militari delle Stazioni Carabinieri di Labro, Passo Corese e Cittaducale, hanno condotto una serie di ispezioni presso diverse attività di ristorazione e bar della provincia.

Le operazioni di verifica hanno fatto emergere significative criticità a carico di quattro datori di lavoro. I rispettivi legali rappresentanti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per gravi omissioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, i militari hanno accertato la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’assenza di un’adeguata formazione per il personale impiegato.

Oltre all’accertamento delle violazioni di natura penale, le ispezioni hanno permesso di individuare la presenza di lavoratori irregolari, impiegati totalmente “in nero”. A fronte di tali irregolarità, per tutti e quattro i pubblici esercizi controllati è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, motivato sia dalle gravi carenze in materia di sicurezza, sia dall’impiego di manodopera non regolarizzata.

Sotto il profilo economico, le operazioni hanno portato all’elevazione di ammende per un importo complessivo di oltre 9.000 euro e alla contestazione di sanzioni amministrative (legate al lavoro nero e alla sospensione delle attività) per oltre 14.000 euro.

Tali interventi si inquadrano in una più ampia e costante strategia di vigilanza messa in atto dal N.I.L. di Rieti, in sinergia con l’Arma Territoriale. L’obiettivo primario rimane la prevenzione e la repressione dello sfruttamento lavorativo, al fine di garantire il rigoroso rispetto della normativa giuslavoristica a tutela sia dei lavoratori che dell’economia legale.

L’attività di controllo proseguirà incessantemente anche nei prossimi giorni, estendendosi a ulteriori contesti produttivi e commerciali dell’intero territorio provinciale.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Previous article
TOFFIA: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER EVASIONE
Next article
 ROCCASECCA, APPROVATO IL DECIMO BILANCIO DI PREVISIONE DEL SINDACO SACCO
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)