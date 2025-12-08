CITTADUCALE – CONTIGLIANO. CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRE GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI

Prosegue, ed è stato ulteriormente intensificato in occasione del ponte dell’Immacolata, il dispositivo di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose, tra le principali cause di incidenti stradali.

Nel corso di tali servizi, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno denunciato in stato di libertà una 27enne del posto e un 22enne, entrambi per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale stato di alterazione da sostanze stupefacenti. I due giovani, fermati in circostanze differenti nel corso di controlli alla circolazione stradale in zona “ex Bosi” di Cittaducale — area già nota per episodi legati al consumo e allo spaccio di stupefacenti —, a seguito di verifiche preliminari sul posto risultavano positivi alla cocaina. Invitati a recarsi presso l’Ospedale di Rieti per i successivi accertamenti, si rifiutavano entrambi di sottoporsi agli esami tossicologici, integrando così la violazione prevista dall’art. 187 del Codice della Strada.

Le patenti sono state pertanto ritirate ai fini della sospensione e i veicoli affidati a persone idonee.

Nel corso di analoghi controlli, i Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno denunciato un 41enne che, fermato durante un controllo notturno alla circolazione in via Terria, manifestava evidenti segnali riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire un involucro contenente 5 grammi di cocaina, occultato nell’abitacolo.

Invitato a sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare le sue condizioni psicofisiche, l’uomo si è rifiutato, venendo pertanto deferito ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.

Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.