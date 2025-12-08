Il Ticino si veste a festa: tra tradizioni prenatalizie, arte e Capodanni tra gusto, benessere e panorami mozzafiato

Tradizione in cammino: le vie dei presepi nella regione di Ascona-Locarno

Nel Locarnese i presepi raccontano la tradizione a cielo aperto. A Corippo, le notti incantate (12–14 dicembre) accendono il borgo con luci, musica e sapori di montagna. A Vira Gambarogno, una mostra diffusa di natività anima vicoli e piazzette (14 dicembre–6 gennaio). A Moghegno, la Via dei Presepi (6 dicembre–7 gennaio) guida tra installazioni artigianali e scorci del nucleo storico. Novità anche ad Ascona con Le Strade dei Presepi (6 dicembre–7 gennaio), una passeggiata nelle viuzze con installazioni create in collaborazione con la tradizione di Moghegno. Tante esperienze complementari per vivere il Natale in chiave autentica, tra lago e valli, perfette anche con i bambini e raggiungibili comodamente con i trasporti pubblici.

Bellinzona d’inverno: concerti gospel e bancarelle tra storia e luci

Dicembre accende il Bellinzonese con grandi voci gospel: Dave Gulley & The Cleveland Chorale il 14 dicembre (Chiesa San Giovanni, Bellinzona), i Florida Inspiration Singers il 20 dicembre (Teatro Sociale) e gli High Praise Singers il 28 dicembre (Airolo). Tre appuntamenti per immergersi nell’energia del gospel internazionale in luoghi iconici del territorio. A completare l’esperienza, il Mercatino di Natale a Bellinzona anima il centro storico e Viale Stazione nelle domeniche 14 e 21 dicembre, con quasi 200 bancarelle, artigianato e musica, perfetti per abbinare shopping locale e patrimonio UNESCO. Un mix culturale e urbano, ideale per un weekend slow tra concerti, luci e sapori di stagione.

Arte e incisione: Picasso nel Mendrisiotto

Nel cuore del Mendrisiotto, il Museo d’arte Mendrisio ospita fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Pablo Picasso, Maestro dell’Incisione”, un percorso che esplora il lato grafico di uno dei grandi maestri del Novecento: acqueforti, linoleografie, litografie e acquetinte. In occasione della mostra è prevista una visita guidata aperta domenica 14 dicembre alle ore 15:00 — un’opportunità straordinaria per scoprire in compagnia la tecnica incisoria di Picasso nelle sue molteplici declinazioni. Questa proposta culturale arricchisce l’offerta del Ticino con un’esperienza di alto profilo internazionale, perfetta per chi desidera combinare arte, territorio e atmosfera d’autunno nel Mendrisiotto.

Capodanno a Lugano in ville iconiche tra gusto e benessere

Capodanno a Lugano in versione DOT.Life: pacchetti eleganti firmati Villa Sassa, Villa Principe Leopoldo e Kurhaus Cademario uniscono soggiorno, cucina d’autore e momenti di benessere con vista sul lago o tra le colline. Tra cenoni, musica e day-spa del 1° gennaio, l’ultimo dell’anno diventa un’esperienza di rigenerazione, con servizi a misura di coppie e piccoli gruppi. Ogni struttura interpreta lo stile DOT.Life con ambienti scenografici, e un’attenzione artigianale al dettaglio. Una proposta raffinata per chi desidera chiudere l’anno al caldo del sud, senza rinunciare a comfort e atmosfera.

Capodanno in quota: brindando sul Monte Generoso

Saluta l’anno in vetta con un’esperienza unica: il tradizionale Buffet Bellavista (31 dicembre 2025, ore 19:30 – 01:00) al famoso grotto in cima al Monte Generoso. Il viaggio inizia da Capolago a bordo della cremagliera panoramica, avvolti dal profumo del bosco invernale e da paesaggi mozzafiato. Ad attenderti: il calore del camino, un menù di 4 portate con sapori ticinesi (antipasto con salumi e formaggi, risotto alla zucca e pancetta, maialino da latte al forno e dolce “Tiraminvetta”), musica DJ fino al conto alla rovescia, parcheggio gratuito e il viaggio di andata e ritorno incluso. Prenotazione obbligatoria — vivi un Capodanno elegante e avvolto nella magia delle alpi ticinesi.

