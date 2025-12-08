Un Capodanno tra favola e tradizione: i Ridikulus festeggiano con il pubblico

A Roma torna per il nono anno consecutivo Capodanno per Famiglie, l’appuntamento firmato dalla Compagnia Teatrale i Ridikulus, unico evento teatrale del 31 dicembre pensato appositamente per grandi e piccoli che desiderano salutare il nuovo anno in modo semplice, caloroso e condiviso — come si è sempre fatto nelle tradizioni più autentiche.

La serata si svolgerà anche quest’anno al Teatro Marconi (Viale Guglielmo Marconi 698/E – Metro B “Marconi”), dove andrà in scena lo spettacolo originale Un Natale tira l’altro – La vera storia di Babbo Natale, interpretato da Massimo De Giorgio, Veronica Liberale e Antonio Losito, che cura anche la regia.

La storia portata in scena racconta — con il tono fiabesco che piace ai bambini ma con una morale chiara come quelle di una volta — un’inedita origine di Babbo Natale. A guidare il pubblico è Artide, la regina dei ghiacci, affiancata da due pinguini stravaganti. Dopo un viaggio attraverso le tradizioni natalizie del mondo, prende forma la vicenda di un ricco e insensibile giocattolaio, interessato solo ai propri guadagni e capace persino di trattenere al lavoro il suo assistente, Rudolph, la sera di Natale. Sarà proprio quella notte che Artide interverrà per ribaltare la situazione, scatenando una serie di eventi che porteranno l’uomo, a poco a poco, a scoprire il valore del dono, fino a trasformarsi nel personaggio generoso e simbolico che tutti conosciamo. Una leggenda teatrale che restituisce al Natale il suo sapore più genuino.

Come da tradizione consolidata, lo spettacolo sarà solo l’inizio della festa: al termine, il pubblico attenderà la mezzanotte con musica, giochi, animazione e brindisi, in un clima familiare che richiama le vecchie usanze. Ospiti speciali della serata saranno le Huntrix, amatissime dai bambini, che animeranno il pubblico tra balli, foto e intrattenimento.

PROGRAMMA “SPECIALE CAPODANNO” – ORE 22.00

21.30 – Accoglienza in teatro

– Accoglienza in teatro 22.00 – Spettacolo Un Natale tira l’altro – La vera storia di Babbo Natale

– Spettacolo Un Natale tira l’altro – La vera storia di Babbo Natale 23.30 – Foto con i personaggi

– Foto con i personaggi 23.45 – Intrattenimento con le Huntrix

– Intrattenimento con le Huntrix 23.55 – Countdown

– Countdown 00.00 – Brindisi con gli attori

– Brindisi con gli attori 00.10 – Pandoro, panettone e lenticchie per tutti

– Pandoro, panettone e lenticchie per tutti 00.15 – Le Huntrix fanno cantare e ballare i bambini

– Le Huntrix fanno cantare e ballare i bambini 00.30 – Balli di gruppo e animazione

– Balli di gruppo e animazione 01.00 – Saluti e festa finale

Costo biglietto: 45 euro (adulti e bambini).

Prezzi invariati rispetto al periodo pre-pandemia.

REPLICA STRAORDINARIA – ORE 19.00

Per chi desidera festeggiare in anticipo o non può essere presente allo scoccare della mezzanotte, la compagnia propone una replica straordinaria alle 19.00, molto attesa ogni anno.

PROGRAMMA ORE 19.00

18.00 – Arrivo in teatro

– Arrivo in teatro 18.10 – Baby aperitivo (patatine, succhi, pop corn, ciambelle, bibite)

– Baby aperitivo (patatine, succhi, pop corn, ciambelle, bibite) 18.15 – Musica, saluti e foto con le Huntrix

– Musica, saluti e foto con le Huntrix 19.00 – Spettacolo Un Natale tira l’altro – La vera storia di Babbo Natale

– Spettacolo Un Natale tira l’altro – La vera storia di Babbo Natale 20.15 – Saluti e foto

Costo biglietto: 25 euro.

Prenotazione obbligatoria.

INFO E PRENOTAZIONI

📞 351 4794530 (anche WhatsApp)

📞 Teatro Marconi: 06 5943554 – 375 7717111 (solo messaggi)