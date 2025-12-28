Chiusura d’anno al Centro Anziani e attestati di merito ai Soci Fondatori

Si è svolta con successo, presso il Centro Anziani Comunale “Orazio Silvestri” di Arnara, la cerimonia di chiusura dell’anno con l’insediamento del nuovo Direttivo e la consegna degli attestati di merito ai soci che hanno fondato questo sodalizio, consolidatosi definitivamente come APS, ovvero associazione di promozione sociale. L’iniziativa, promossa dai membri del rinnovato Direttivo ha voluto riconoscere formalmente il prezioso contributo dei soci fondatori nelle persone di Angelo e Roberto Fiori, Maria Funari, Romolo Incitti, Felice Ottaviani, Maria Pulciani, Paola Roma, Angelina Salvatori, Fulvio Valente e l’impegno di Vincenza Rinaldi, confermando l’importanza della loro intuizione con cui diedero vita al Centro, il rispetto per i valori comuni e gli obiettivi associativi fino ad ora. “Sono le persone a fare la differenza” – ha sottolineato il Presidente Alberto Grimaldi – “e questo riconoscimento testimonia la nostra gratitudine per chi qualche anno fa ha messo in campo doti che permettono oggi al Centro Anziani di Arnara di continuare crescere e distinguersi”. La cerimonia si è conclusa con un momento di condivisione e con lo scambio degli auguri per il futuro, ribadendo l’impegno dell’Associazione nel valorizzare le competenze e la dedizione di tutti gli iscritti.