venerdì, Gennaio 30, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Analisi amministrativa del capogruppo di LiberAnagni

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Danilo Ambrosetti
Author: Danilo Ambrosetti
1 min.read

Anagni, Santovincenzo: “I social servono a informare, non a sostituire gli atti amministrativi”

Con una nota, il consigliere comunale di minoranza e capogruppo di LiberAnagni l’avv. Luca Santovincenzo, critica l’indifferenza amministrativa sullo stato di abbandono ed inefficienza della macchina amministrativa. “Due giorni fa, sulla pagina Facebook del Sindaco di Anagni – si legge nella nota del consigliere Santovincenzo (nella foto)- è stata annunciata la disposizione di conferire l’indifferenziato, a partire da domani, in sacchetti trasparenti. Ad oggi, sull’albo pretorio del Comune non risulta pubblicato alcun atto. Anche qualora l’atto fosse stato validamente adottato, l’introduzione di qualsiasi nuovo obbligo richiede un congruo periodo di preavviso, una pubblicazione formale e un’adeguata informazione, condizioni che ad oggi non risultano rispettate. Resta inoltre una seria perplessità sulla possibilità di imporre modalità di conferimento dei rifiuti diverse da quelle previste dal contratto in essere, senza una preventiva modifica regolamentare e contrattuale, nel rispetto del Codice dell’Ambiente e del Codice dei Contratti pubblici. In uno Stato di diritto i cittadini fanno affidamento, in buona fede, sulla regolarità degli atti, non su annunci estemporanei. Ad Anagni si naviga a vista ormai su tutto ma il servizio rifiuti è il simbolo del fallimento: strade sporche, disservizi continui, frazioni dimenticate, isola ecologica mai realizzata, penali mai applicate. Da anni resta inascoltata la nostra richiesta di convocare la Commissione Ambiente per un confronto sulle scelte strategiche. L’amministrazione ha preferito prorogare la vecchia gestione senza giustificazioni, ignorare i disagi dei cittadini e aumentare la TARI due volte in dieci mesi, arrivando persino ad anticiparne la riscossione a fine 2025. In un contesto simile -continua la nota- scaricare su chi paga le tasse le responsabilità di una gestione carente dell’indifferenziato è una comoda scorciatoia, ma resta profondamente scorretto, soprattutto in assenza di istruzioni chiare e aggiornate su cosa e come conferire, e senza un’isola ecologica che consenta ai cittadini di ridurre realmente il rifiuto residuo. Così come è sbagliato ricorrere a controlli tramite sacchetti trasparenti, antiestetici e mortificanti per l’immagine della città e la dignità degli utenti, introdotti con un annuncio improvviso che penalizza economicamente chi ha acquistato sacchi neri, quando in molte altre realtà si adottano metodi alternativi, altrettanto efficaci e rispettosi del decoro e della privacy. Pretendere obbedienza senza rispettare le regole, il decoro e la dignità dei cittadini non è collaborazione: è prepotenza amministrativa. Altro che Capitale della Cultura: così la città viene umiliata”.

Previous article
Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare errori Mercosur”
Danilo Ambrosetti
Danilo Ambrosettihttps://www.ilgiornaledellazio.it%20

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare errori Mercosur”

PRIMO PIANO 0
Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare...

FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA COMUNE I COMUNI RESTANO SOLI DAVANTI AL POST-PNRR”

PRIMO PIANO 0
FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA...

Air Cairo alla Bit di Milano con diverse novità per il 2026

PRIMO PIANO 0
Al Pad. 9P, Stand L02 la compagnia presenterà la...

Articoli più letti

Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare errori Mercosur”

PRIMO PIANO 0
Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare...

FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA COMUNE I COMUNI RESTANO SOLI DAVANTI AL POST-PNRR”

PRIMO PIANO 0
FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA...

Air Cairo alla Bit di Milano con diverse novità per il 2026

PRIMO PIANO 0
Al Pad. 9P, Stand L02 la compagnia presenterà la...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)