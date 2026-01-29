Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare errori Mercosur”

“L’accordo commerciale tra Unione Europea e India rappresenta, a nostro giudizio, una notizia positiva e un’importante opportunità per avviare e rafforzare gli scambi con un Paese di quasi un miliardo di persone, vale a dire un mercato dalle potenzialità enormi. In prospettiva, ci troviamo dunque di fronte a un’intesa incoraggiante, sulla quale attendiamo ora maggiori dettagli, in particolare per quanto riguarda le condizioni riservate al settore primario, che dovranno essere tali da non penalizzare i piccoli e medi agricoltori italiani ed europei. Siamo fiduciosi anche alla luce del fatto che, per evitare le criticità già emerse con l’accordo Mercosur nel comparto agricolo, sembrerebbero essere esclusi dalla liberalizzazione alcuni prodotti sensibili, tra cui carne bovina, zucchero, riso, pollame e miele. Al contempo, potrebbero aprirsi significative opportunità per il settore vitivinicolo, da sempre punta di diamante del Made in Italy e dell’agroalimentare europeo. Confidiamo che questo trattato non presenti le stesse basi dell’accordo Ue-Mercosur – rispetto al quale Confeuro ha sempre espresso la propria contrarietà – dove l’agricoltura è stata sacrificata a favore di altri comparti produttivi. Restiamo pertanto in attesa degli sviluppi, con un atteggiamento al tempo stesso ottimista e vigile”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro,

Confederazione Agricoltori Europei