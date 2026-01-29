giovedì, Gennaio 29, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare errori Mercosur”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Ue-India, Confeuro: “Opportunità strategica ma serve tutela agricoltori: evitare errori Mercosur”

“L’accordo commerciale tra Unione Europea e India rappresenta, a nostro giudizio, una notizia positiva e un’importante opportunità per avviare e rafforzare gli scambi con un Paese di quasi un miliardo di persone, vale a dire un mercato dalle potenzialità enormi. In prospettiva, ci troviamo dunque di fronte a un’intesa incoraggiante, sulla quale attendiamo ora maggiori dettagli, in particolare per quanto riguarda le condizioni riservate al settore primario, che dovranno essere tali da non penalizzare i piccoli e medi agricoltori italiani ed europei. Siamo fiduciosi anche alla luce del fatto che, per evitare le criticità già emerse con l’accordo Mercosur nel comparto agricolo, sembrerebbero essere esclusi dalla liberalizzazione alcuni prodotti sensibili, tra cui carne bovina, zucchero, riso, pollame e miele. Al contempo, potrebbero aprirsi significative opportunità per il settore vitivinicolo, da sempre punta di diamante del Made in Italy e dell’agroalimentare europeo. Confidiamo che questo trattato non presenti le stesse basi dell’accordo Ue-Mercosur – rispetto al quale Confeuro ha sempre espresso la propria contrarietà – dove l’agricoltura è stata sacrificata a favore di altri comparti produttivi. Restiamo pertanto in attesa degli sviluppi, con un atteggiamento al tempo stesso ottimista e vigile”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro,
Confederazione Agricoltori Europei

Previous article
FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA COMUNE I COMUNI RESTANO SOLI DAVANTI AL POST-PNRR”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA COMUNE I COMUNI RESTANO SOLI DAVANTI AL POST-PNRR”

PRIMO PIANO 0
FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA...

Air Cairo alla Bit di Milano con diverse novità per il 2026

PRIMO PIANO 0
Al Pad. 9P, Stand L02 la compagnia presenterà la...

A Messina dal 6 all’8 febbraio il mondiale di calcio balilla

PRIMO PIANO 0
29 gennaio 2026 - La World Champions League è...

Articoli più letti

FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA COMUNE I COMUNI RESTANO SOLI DAVANTI AL POST-PNRR”

PRIMO PIANO 0
FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA...

Air Cairo alla Bit di Milano con diverse novità per il 2026

PRIMO PIANO 0
Al Pad. 9P, Stand L02 la compagnia presenterà la...

A Messina dal 6 all’8 febbraio il mondiale di calcio balilla

PRIMO PIANO 0
29 gennaio 2026 - La World Champions League è...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)