AMATRICE: RUBA UNA BICI ELETTRICA DOPO AVER SOGGIORNATO IN UN B&B: DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Amatrice, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 31 anni, residente in Toscana e già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 09:30, nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento, i militari hanno individuato l’uomo nella frazione di Sommati mentre era alla guida di una bicicletta elettrica. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che il mezzo era stato asportato poco prima da una struttura ricettiva della zona, dove era stato segnalato l’ammanco del veicolo da parte dei titolari.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo aveva soggiornato presso l’agriturismo nella notte precedente e che avrebbe approfittato della momentanea assenza dei gestori per impossessarsi della bicicletta elettrica, allontanandosi successivamente dall’area.

Il veicolo è stato prontamente riconosciuto dai militari grazie alle descrizioni fornite e alle segnalazioni pervenute.

L’intervento tempestivo del personale dell’Arma, impegnato in un’attenta attività di vigilanza nelle aree rurali e nelle frazioni circostanti, ha permesso di procedere al controllo dell’uomo, al recupero del mezzo e alla restituzione della bicicletta ai legittimi proprietari.

La Stazione Carabinieri di Amatrice ha provveduto a informare la Procura della Repubblica di Rieti e continua a svolgere ulteriori attività di indagine e approfondimento al fine di definire compiutamente ogni aspetto della vicenda.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.