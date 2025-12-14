domenica, Dicembre 14, 2025

Intervento di soccorso alpino alla Cava di Marcellina (RM)

Nel pomeriggio di oggi i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono intervenuti nella zona della Cava di Marcellina per il soccorso a un uomo nato nel 1985 e residente a Villalba, rimasto ferito a seguito di una caduta in ambiente impervio.

Marcellina1

L’uomo, mentre tentava di recuperare un drone rimasto incastrato tra le rocce, è precipitato da un’altezza di circa due metri, riportando un grave trauma a un arto inferiore che ha reso impossibile ogni ulteriore movimento autonomo. L’allarme ha attivato l’intervento dell’eliambulanza ARES 118, con a bordo l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del CNSAS.

Marcellina2

Contestualmente è stata attivata una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, partita dalla vicina sede di Vicovaro, che ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente fornendo supporto operativo alle operazioni di soccorso, messa in sicurezza dello scenario e assistenza alle manovre sanitarie.

Una volta raggiunto, l’infortunato è stato stabilizzato sul posto dall’équipe del 118 e successivamente recuperato tramite verricello ed elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma per le cure del caso.

Sul posto erano presenti anche un’ambulanza del servizio 118 e i Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni.

