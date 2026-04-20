Agricoltura, Confeuro a Verona e Torino a tutela di cittadini e piccoli produttori

“Prosegue nel Nord Italia il tour nazionale della Confederazione degli Agricoltori Europei, insieme al Caf e al Patronato Labor, ente promosso dalla Confeuro. Il percorso, fortemente voluto dal presidente nazionale Andrea Tiso e dalla presidente del Patronato Labor Carmela Tiso, ha l’obiettivo di incontrare cittadini, agricoltori, imprenditori del settore primario, iscritti e associati, per raccogliere esigenze e proposte concrete delle comunità agricole e civili. Dopo gli appuntamenti in tutto il centro sud Italia, la scorsa settimana ecco le tappe importanti a Torino e Verona. “Questa iniziativa – spiega Andrea Tiso – è una fondamentale occasione di confronto diretto con il territorio. In Piemonte e in Veneto abbiamo riscontrato partecipazione e attenzione, affrontando con cittadini e piccoli e medi imprenditori del settore primario i temi cruciali della agricoltura, l’impatto del cambiamento climatico e le nuove sfide poste dallo scenario globale”. Il tour ha rappresentato, inoltre, un’occasione importante per far conoscere l’impegno quotidiano del Caf e del Patronato Labor nel garantire servizi di qualità a lavoratori, famiglie e imprese. “Siamo accanto alle persone non solo per ascoltare, ma per proporre soluzioni – ha sottolineato Carmela Tiso -. Il nostro obiettivo è costruire un dialogo continuo e portare le istanze del territorio all’attenzione delle istituzioni”, ha aggiunto il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso. “Con oltre 300 mila associati, circa 500 operatori sociali e una rete nazionale di servizi, Confeuro e Labor sono punti di riferimento nel panorama italiano per l’assistenza previdenziale, fiscale e sociale, sia per milioni di cittadini sia per migliaia di agricoltori presenti su tutto il territorio nazionale”, hanno concluso da Confeuro.