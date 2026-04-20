Geografie Interiori di Giusy Lauriola nella sede di BARNES Roma

Fino al 16 maggio 2026 – BARNES Piazza della Minerva 78 Roma

Sarà visitabile fino al prossimo 16 maggio 2026, la mostra Geografie Interiori dell’artista romana Giusy Lauriola, ospitata nella sede di BARNES Roma, la prima personale accolta in questi spazi che inaugura il programma artistico che l’ufficio romano ha scelto di sviluppare nel corso dell’anno, aprendo i propri ambienti a progetti culturali che mettono in relazione arte contemporanea e spazio abitativo.

Le opere esposte costruiscono, nel loro insieme, Geografie interiori, in cui paesaggio, figura e simbolo si intrecciano, dando forma a una riflessione sulle dinamiche invisibili che attraversano le relazioni e abitano lo spazio della mente. Attraverso l’uso di resina, acrilico e smalto, Lauriola realizza superfici luminose stratificate e fluide in cui materia e luce si fondono, generando spazi sospesi tra visibile e immaginato. Le opere si configurano come campi percettivi in cui forme, presenze e simboli emergono e si trasformano, suggerendo una realtà in continua evoluzione.

Le Atmosfere sospese sono “luoghi” in cui luce e materia si incontrano, generando campi percettivi attraversati da presenze minime, come viaggiatori interiori. In questo stesso orizzonte si sviluppano i Sentimenti sospesi, che indagano la relazione come spazio condiviso, in cui le presenze si avvicinano, si sfiorano e si fondono. I Nuclei primordiali evocano forme essenziali legate all’origine della vita: fiori che emergono come apparizioni leggere, tracce di una natura che si manifesta in forma silenziosa. In organza e resina, forme di luce affiorano come presenze impalpabili, evocando uno spazio sospeso tra visibile e invisibile.

La mostra nasce dalla collaborazione con BARNES Roma, flagship in Piazza della Minerva, 78 inaugurato nel 2023, parte del network BARNES International Realty, realtà di riferimento nel settore immobiliare di prestigio che promuove un’idea di art de vivre in cui arte, architettura e spazio abitativo dialogano tra loro. Attraverso il progetto BARNES Art & Design, il gruppo sviluppa una visione che integra arte, design e residenza contemporanea, riconoscendo nell’opera d’arte un elemento capace di accompagnare e trasformare l’esperienza dello spazio.

In questo dialogo tra arte e spazio abitato, le opere di Lauriola aprono finestre verso dimensioni in cui luce, materia e immaginazione esaltano la bellezza delle dimore che le accolgono.

Breve Bio di Giusy Lauriola

Giusy Lauriola è stata finalista al Singulart International Women’s Day Award 2025, ha ricevuto il Premio Arbiter Fata Verde nel 2021 e una Menzione d’Onore della Circle Foundation nel 2020 e nel 2022. È stata inoltre finalista al Premio Lupa e al Premio Celeste. Nel 2020 il suo lavoro è stato incluso nell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini. Nel 2015 ha vinto il concorso del Museo Pier Maria Rossi.

Ha esposto in istituzioni e musei tra cui il MACRO (Museo d’Arte Contemporanea di Roma) , Palazzo Merulana, Il Polo Culturale di Roma Capitale La Vaccheria, l’Aranciera di San Sisto, il Museo Correale di Terranova, la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta e il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. Ha partecipato all’International Photo Festival di Łódź (Polonia) ed ha esposto presso gli Istituti Italiani di Cultura di Tokyo e Damasco, oltre che in fiere come Arte in Nuvola di Roma e a quelle di Genova, Padova e Parma.

Le sue mostre sono state curate da numerosi critici e curatori tra cui Hans Achtner, Giorgia Calò, Maurizio Calvesi, Antonietta Campilongo, Manuela De Leonardis, Micol Di Veroli, Carlo Ercoli, Gianluca Marziani, Manuela Pacelli, Sergio Rispoli, Rossella Savarese e Agnieszka Zakrzewicz.

Le sue opere fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, tra cui il Copelouzos Family Art Museum di Atene, la SanPaolo Invest Art Collection, The First Arte Hotel e Abitart Hotel di Roma, la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta e il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia.

Photo credits: Roma Exclusive Magazine

L’ufficio stampa di Giusy Lauriola

Stefania Vaghi Comunicazione