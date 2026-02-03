Il Sindaco di Rieti ha partecipato alla cerimonia di insediamento del Presidente del Tribunale di Rieti

Questa mattina il Sindaco della Città di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Tribunale di Rieti Gian Luca Soana, svoltasi presso il Palazzo di Giustizia.

La presenza del primo cittadino ha voluto testimoniare la vicinanza e il rispetto delle Istituzioni Comunali nei confronti dell’Autorità giudiziaria, nel segno di una collaborazione improntata alla legalità, alla tutela dei diritti e al servizio della comunità.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

«A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Rieti, rivolgo al dott. Gian Luca Soana i più sentiti auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto. La sua comprovata esperienza, l’elevata professionalità e la profonda conoscenza del territorio rappresentano un valore significativo per il Tribunale di Rieti e per il consolidamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. L’Amministrazione Comunale, nel porgere il proprio bentornato al Presidente, rinnova la piena disponibilità a proseguire un dialogo istituzionale costante e costruttivo con il Tribunale, nella consapevolezza del ruolo essenziale che esso svolge a tutela della legalità e della coesione sociale».