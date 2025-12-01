A Teramo la presentazione del libro ”Una madre snaturata?” di Elso Simone Serpentini e Fabio Carlini

Esce per Artemia Nova Editrice il nuovo libro di Elso Simone Serpentini e Fabio Carlini, Una madre snaturata?, un progetto editoriale originale e coraggioso che sfida le convenzioni del racconto tradizionale. Un libro che non vuole essere semplicemente sfogliato: vuole essere ribaltato.

Una madre snaturata? è un libro double face, una piccola rivoluzione di forma e contenuto che invita il lettore a compiere un gesto semplice ma rivelatore: capovolgere il volume. E, capovolgendolo, non cambia soltanto la copertina, ma anche la verità stessa. Da un lato troviamo un racconto lineare, nudo, giudiziario: la fabula. Dall’altro, la sua controparte: un intreccio reinterpretato, drammatizzato, che mette in discussione ogni certezza. È la medesima storia osservata dopo una rotazione di 180 gradi.



Il libro disturba chi desidera una sola versione dei fatti e affascina chi accetta che la verità possa essere sfaccettata, instabile, molteplice. Serpentini e Carlini costruiscono un dispositivo narrativo che richiama il cinema di Clouzot e il suo La Vérité: due tempi, due prospettive, due interpretazioni. Ma qui, le due verità vivono insieme nello stesso volume, pronte a sfidare lo sguardo del lettore.

La presentazione del libro – dedicata a chi ha il coraggio di maneggiare una storia capovolta – si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso l’Auditorium S. Maria a Bitetto, Teramo.

Dialogano con gli autori:

Lisa Di Giovanni, giornalista

Federica Benguardato, avvocato

Interviene:

Rosa Pistilli, Presidente della Commissione per le pari opportunità del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Una pubblicazione che lancia una domanda al lettore:

sei davvero disposto a ribaltare il libro… e con esso le tue certezze?