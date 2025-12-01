martedì, Dicembre 2, 2025

Al via la 2ª edizione di “ICON COLLECTION CHRISTMAS SHOW: STORIE DI HOTEL”

Alessandra Giardino
Il dietro le quinte dell’ospitalità diventa spettacolo

Il Park Hotel Marinetta per il secondo anno presenta “Icon Collection Christmas Show: Storie di Hotel”, uno spettacolo teatrale che torna il 18 dicembre 2025 alle 17.30 presso il Teatro “La Palestra” di Bibbona. L’iniziativa, ideata per celebrare il Natale e rafforzare il rapporto con il territorio, mette nuovamente al centro i collaboratori delle strutture Icon Collection, protagonisti sul palco con sketch e racconti che svelano il «dietro le quinte» dell’ospitalità.

Dopo il positivo riscontro della 1ª edizione, il gruppo imprenditoriale Ficcanterri rinnova l’appuntamento natalizio con un format che unisce intrattenimento e partecipazione. Sul palco si alterneranno i collaboratori delle cinque strutture gestite da Icon Collection, tra cui il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona, in performance leggere, autentiche e talvolta ironiche, pensate per raccontare con calore umano il mondo dell’accoglienza.

Anche per il 2025 lo spettacolo mantiene una finalità solidale: durante la serata saranno raccolte donazioni libere a favore della Pubblica Assistenza di Bibbona, realtà fondamentale per i servizi sanitari e di emergenza del territorio, e dell’associazione “In Viaggio con Noi”, che promuove la tutela e l’estensione dei diritti fondamentali (salute, istruzione, casa, lavoro, accessibilità) e, al contempo, favorisce coesione sociale e senso di comunità attraverso solidarietà, partecipazione civica e attività inclusive per il bene comune. Icon Collection e il Park Hotel Marinetta contribuiranno con una donazione istituzionale per rafforzare il sostegno a chi quotidianamente assicura servizi fondamentali alla comunità locale. Il gesto è espressione dell’impegno concreto del gruppo verso il territorio che ospita le sue strutture.

L’evento è pensato come un momento di condivisione aperto alla comunità: un’occasione per ringraziare chi lavora dietro le quinte dell’ospitalità, per incontrare il pubblico locale e per sostenere una causa comune. Ingresso, modalità di partecipazione e informazioni logistiche saranno comunicate dagli organizzatori; si raccomanda la puntualità per l’inizio della rappresentazione alle 17.30.

«Rinnoviamo con entusiasmo questa iniziativa che mette in luce il talento e la passione dei nostri collaboratori» — commentano Federico e Riccardo Ficcanterri — «Crediamo nel valore umano del nostro lavoro e nella responsabilità verso il territorio: lo spettacolo è un modo per celebrare entrambe le cose e per restituire qualcosa alla comunità che ci ospita

A Teramo la presentazione del libro ”Una madre snaturata?” di Elso Simone Serpentini e Fabio Carlini
Giornata Aids, Tiso (Accademia IC): “Serve maggior impegno e sensibilizzazione”
