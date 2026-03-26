Top 5 This Week

Related Posts

NOTIZIE DI PRIMA PAGINA
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Agricoltura, Confeuro incontra WWF Italia per parlare di agroecologia e sostenibilità

“Un incontro cordiale e collaborativo si è svolto presso la sede nazionale del WWF Italia a Roma tra una delegazione della Confeuro, guidata dal presidente nazionale Andrea Tiso, e i rappresentanti dell’organizzazione ambientalista Ilaria Scarpetta, responsabile Affari istituzionali nazionali, e Franco Ferroni, responsabile Agricoltura. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi centrali per il futuro del settore primario, con particolare attenzione al rapporto tra ambiente e agricoltura, alla tutela della biodiversità, alla sostenibilità ambientale e al ruolo dell’agroecologia e dell’agricoltura generativa come strumenti strategici per sostenere e valorizzare il lavoro delle piccole e medie imprese agricole. “Ringraziamo il WWF per la disponibilità e per il confronto costruttivo – ha dichiarato il presidente nazionale di Confeuro Andrea Tiso -. È emersa con chiarezza la consapevolezza condivisa di quanto il dialogo tra mondo agricolo e realtà ambientaliste sia fondamentale per costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile. Agricoltura e ambiente non devono essere percepiti come ambiti contrapposti, ma come elementi complementari di un sistema che deve valorizzare il territorio, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori”. Tiso ha inoltre sottolineato la disponibilità di Confeuro a proseguire il confronto e a intraprendere insieme iniziative e percorsi comuni capaci di rafforzare il rapporto tra territorio, sostenibilità ambientale e agricoltura, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese del settore. “Il dialogo avviato oggi – conclude Tiso – rappresenta un passo importante verso possibili sinergie future che mettano al centro un’agricoltura sempre più sostenibile, innovativa e attenta alla tutela dell’ambiente”.

Previous article
Fiumicino, porto turistico: il Comune risponde ai comitati sulla trasparenza
Fiumicino. Porto turistico, scontro sulla trasparenza: il Comune risponde e contesta le accuse
Next article
Roma, all’istituto San Giuseppe De Merode Ia integrata nella didattica
Roma, all’istituto San Giuseppe De Merode Ia integrata nella didattica
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Popular Articles