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“Game Lover” in scena il 24 maggio

Teatro
Giorgia Fortunato
Author: Giorgia Fortunato
1 min.read
“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova
“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova

“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova

La vita di coppia, con i suoi alti e bassi, si trasforma in un irresistibile gioco teatrale con lo spettacolo “Game Lover” in scena, domenica 24 maggio alle ore 18:00, presso il Piccolo Teatro di Prova. Una brillante commedia a episodi che racconta con ironia e intelligenza la vita di coppia.

Lo spettacolo accompagna il pubblico attraverso i momenti più significativi della relazione tra Danilo e Arianna: prima fidanzati, poi sposati, alle prese con paure, entusiasmi, piccole crisi e il desiderio di ritrovare nuovi stimoli nella quotidianità. Sull’altalena del matrimonio, tra attimi felici e inevitabili incomprensioni, prende forma una storia capace di divertire ma anche di offrire una riflessione acuta sull’evoluzione dei rapporti sentimentali e sui cambiamenti sociali del nostro tempo.

“Game Lover” mette a fuoco, con leggerezza e profondità, il conflitto più antico e universale: quello tra un uomo e una donna. Una narrazione che intreccia comicità e osservazione sociale, restituendo al pubblico uno spaccato autentico e tragicomico della vita contemporanea.

“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova

A dare vita a questo esilarante alternarsi di situazioni saranno Enzo Casertano e Alessandra Merico, protagonisti di un confronto serrato, ricco di situazioni paradossali e sorprendenti rivelazioni, che promette di coinvolgere e divertire gli spettatori fino all’ultimo momento

Piccolo Teatro Di Prova

Via del Campo 16/C – Roma

Info 3281278975

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