AMATRICE: CONTINUANO I CONTROLLI DEI CARABINIERI AI CANTIERI EDILI DELL’AREA DEL CRATERE

La Stazione Carabinieri di Amatrice ha denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Rieti un 48enne reatino a seguito del mancato rispetto di alcune norme attinenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito dei controlli che l’Arma svolge in relazione ai lavori connessi alla ricostruzione post sisma, nella frazione di San Cipriano di Amatrice, è stato individuato un cantiere edile privo di recinzione, accessibile quindi da parte di chiunque, con il conseguente pericolo di infortuni.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, il titolare dell’impresa appaltatrice è stato quindi denunciato per non aver dotato il cantiere di una recinzione avente caratteristiche idonee a impedirne l’accesso da parte dei non addetti ai lavori.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.