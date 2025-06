“L’Arbitrato” di Menandro in scena al Castello di Lunghezza tra risate e filosofia

Venerdì 4 luglio 2025 – ore 21:15

Parco del Castello di Lunghezza (Roma)



Nell’ambito del Festival “Castello d’Estate” diretto da Fausto Costantini

Un tuffo nella comicità antica con il fascino delle maschere greche: giovedì 4 luglio alle ore 21:15, nel suggestivo Parco del Castello di Lunghezza, va in scena “L’Arbitrato, la risoluzione della contesa”, una nuova produzione firmata Seven Cults SRLS, dal testo del grande autore greco Menandro.

Con la regia di Roberto Zorzut, che sarà anche protagonista accanto a Rosa Ferraiolo, Gabriele Giusti, Gianluca Rossetti e Alessandra Cavallari, lo spettacolo, messo in scena con maschere antiche, porta sul palco una brillante e ingegnosa commedia in cui si riflette – tra equivoci, ironia e colpi di scena – sul tema della giustizia, dell’amore e sulle dinamiche della vita quotidiana

Al centro della vicenda un duello verbale tra due contendenti, una giovane donna al centro della disputa e un arbitro sempre più coinvolto in una trama fatta di scambi vivaci, inganni e verità inaspettate. Un intreccio spassoso e al tempo stesso filosofico, capace di far ridere e riflettere

Scene firmate da Renato Mambor e Roberta Gentili, Regia Roberto Zorzut, Produzione Seven Cults SRLS.





Alle ore 19:00, nella Sala del Trono del Castello, il pomeriggio si apre con i concerti del tempietto, nello specifico il concerto pianistico “Classiche Armonie – Un passato sempre presente” con Natalia Colantoni, che eseguirà musiche di Bach, Schubert e Chopin, in un momento musicale raffinato ed emozionante.





Biglietti spettacolo “L’Arbitrato” (ore 21:15)

Intero € 20,00 | Ridotto € 15,00 (0–12 anni, over 65, disabili autosufficienti)





Biglietti concerto “Classiche Armonie” (ore 19:00)

Settore A € 36 | Settore B € 25 | Settore C € 14





Biglietti disponibili in loco e online su

www.castellodilunghezza.it/il-castello-destate

Info e prenotazioni: 06.2262880 – 06.2261270 – 333 85 37 695





Ingresso diretto dalla stazione di Lunghezza



Il parco apre gratuitamente al pubblico dalle ore 19:00 con visita libera alle sale del Castello e servizio bar per aperitivi



L’area spettacolo verrà transennata alle ore 21:00