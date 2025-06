Palombara Sabina – Benemerenza LND Lazio al Palombarese Marcello Della Vecchia.

Lo scorso lunedì 16 giugno 2025 presso il Castello di Colonna a Genazzano, alla presenza del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Lazio Roberto Avantaggiato si è svolta la cerimonia di consegna delle Benemerenze Regionali 2025, organizzata dal Comitato Regionale Lazio della LND, con il patrocinio del Comune di Genazzano. Un momento solenne per celebrare chi, nel mondo dello sport dilettantistico, si è distinto per impegno, passione e dedizione.

Tra i premiati figura Marcello Della Vecchia, punto fermo della società rossoblu dirigente del Palombara Calcio del presidente Lucio Francucci. Marcello Della Vecchia Palombarese, in questi anni con dedizione passione e competenza, ha portato avanti il percorso calcistico giovanile e non solo, mettendo sempre in evidenza i più alti valori dello sport e del fairplay.

Il riconoscimento rappresenta una meritata attestazione al valore umano e sportivo di un uomo che non ha mai fatto mancare il suo apporto. Il vice – Direttore Generale del Palombara calcio Marcello Della Vecchia a fine cerimonia: ” Ringrazio il Comitato Regionale Lazio per questo riconoscimento inaspettato. Vorrei condividerlo con la mia famiglia, alla quale in questi anni ho sottratto tempo libero; nonché ai Presidenti Lucio Francucci e Iva Lupi, che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi al meglio e di portare avanti i veri valori dello sport; ed infine a tutte le persone che sono state vicine e fedeli a questa società; non da ultimo il mio paese nativo che porto nel cuore e per il quale mi applico costantemente per accrescerne l’immagine”.