Cordoglio per la scomparsa del dott. Lamberto Vaccari

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Aveva il profilo di un gentiluomo nella vita, e di un medico competente e sensibile”

Il sindaco di Trevi l’avv. Silvio Grazioli, esprime il suo cordoglio ai familiari, per la morte del dott. Lamberto Vaccari, professionista stimato ed apprezzato. “Il dott. Lamberto Vaccari -scrive il Sindaco Grazioli- era nato a Trevi nel Lazio nel 1938, il papà Mario è stato per oltre 40 anni medico condotto del paese. Anche lui, dopo il liceo classico fatto al Conti Gentili di Alatri, si è laureato in medicina, svolgendo la professione prima a Torre Caetani e Trivigliano, per oltre 15 anni, poi a Roma fino alla pensione. Ad Acilia aveva realizzato un poliambulatorio medico, tuttora funzionante. Non ha mai rescisso il legame con Trevi. Era sempre disponibile e cordiale, aveva dato la disponibilità per la realizzazione di alcune opere pubbliche, da realizzarsi nei suoi terreni; alcuni anni fa volle che s’intraprendesse un saggio sul suo orto in via della Ferritoria (foto), per mettere in luce mosaici del periodo romano, e per richiedere un’attività di esplorazione archeologica. Aveva il profilo di un gentiluomo nella vita, e di un medico competente, capace di ascoltare e seguire i suoi assistiti”. I funerali si svolgeranno lunedì 30 giugno nella chiesa di Acilia, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Trevi.