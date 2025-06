Simon Leadsford nuovo Publishing Director di Condé Nast Johansens

Una nuova visione per l’eccellenza dell’ospitalità firmata Condé Nast

Condé Nast Johansens, la prestigiosa guida internazionale dedicata agli hotel di lusso, spa esclusive, ville e residenze d’eccellenza accuratamente selezionate da Local Experts, è lieta di annunciare la nomina di Simon Leadsford come nuovo Publishing Director. Una figura di spicco nel panorama editoriale e del lifestyle di alta gamma, Leadsford guiderà la prossima fase di espansione e innovazione del brand, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento globale e la connessione con un pubblico di viaggiatori sofisticati e attenti alla qualità dell’esperienza.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore editoriale e una lunga carriera all’interno del gruppo Condé Nast, Leadsford porta con sé una visione strategica e una profonda conoscenza del mondo del lifestyle, del travel e dell’hospitality di alto livello.

Entrato in Condé Nast nel 1998 come Associate Publisher per House & Garden, Simon Leadsford ha ricoperto ruoli dirigenziali in alcune delle testate più iconiche del gruppo, tra cui Condé Nast Traveller, Vanity Fair, Tatler, The World of Interiors, e naturalmente House & Garden. Di recente, ha assunto la responsabilità per le attività editoriali in Europa occidentale e per lo sviluppo di partnership globali nell’ambito lifestyle.

Nel suo nuovo ruolo alla guida di Condé Nast Johansens, Leadsford sarà responsabile della crescita internazionale del brand, con un focus sul rafforzamento della presenza digitale e sull’espansione delle opportunità per i partner presenti nella guida.

“Sono entusiasta di guidare l’evoluzione del brand Condé Nast Johansens,” ha dichiarato Simon Leadsford. “Con un’ampia selezione di strutture di lusso in tutto il mondo, la nostra collezione rappresenta una risorsa unica per ispirare viaggiatori esigenti. Le nostre guide internazionali ci permettono di allinearci ancora di più con l’eccellenza editoriale delle altre testate Condé Nast.”

La sua nomina segna un momento chiave per l’evoluzione del brand, che si prepara a rafforzare ulteriormente la propria autorevolezza nel mondo del travel di lusso e dell’editoria internazionale.