Il Presidente del consiglio provinciale, Quadrini, condanna con fermezza l’attacco ai poliziotti al Quarticciolo: “Un’offesa alle istituzioni e alla sicurezza dei cittadini”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime una condanna decisa e inequivocabile nei confronti dell’aggressione violenta avvenuta ieri sera ai danni di due poliziotti impegnati in un controllo anti-droga al Quarticciolo, un fatto che definisce “inaudita violenza” e “un attacco feroce alle istituzioni”. L’incidente ha visto il coinvolgimento di una ventina di persone che, oltre a colpire i due agenti, hanno cercato di favorire la fuga del criminale colto in flagranza di reato, contribuendo ad una situazione di grave pericolo per la sicurezza pubblica.

“Questo episodio è particolarmente allarmante – afferma il Presidente Quadrini – non solo per la sua brutalità, ma anche per l’implicazione di un gruppo di persone che ha messo a rischio la vita degli agenti e l’ordine pubblico. Il nostro sistema di giustizia si fonda sul rispetto e sulla protezione delle Forze dell’Ordine, e attacchi come questo non possono essere tollerati.”

Quadrini si congratula con gli agenti del Commissariato Prenestino per aver mantenuto il sangue freddo e aver portato a termine l’operazione con successo, riuscendo a bloccare il criminale e a garantire che la giustizia faccia il suo corso.

“La reazione rapida e professionale degli agenti coinvolti è esemplare – continua – e dimostra l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine nel proteggere la nostra comunità, nonostante le difficoltà e i rischi che quotidianamente affrontano.”

Quadrini conclude il comunicato rinnovando il sostegno istituzionale alle Forze dell’ordine e ribadendo l’impegno della Provincia di Frosinone per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare ogni forma di violenza e illegalità.