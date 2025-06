Estate a tutto volume: torna il Nos Alive

La magia della musica torna a Lisbona con la 17ª edizione del festival

Considerato uno dei festival musicali più importanti d’Europa, il NOS Alive si prepara ad infiammare la splendida costa Passeio Marítimo de Algés dal 10 al 12 luglio. Con un programma che spazia tra rock, pop, elettronica e indie, l’evento richiama decine di migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo. La line-up internazionale, l’atmosfera vibrante e la posizione unica tra città e oceano fanno del NOS Alive un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica dal vivo. Lisbona, con il suo fascino cosmopolita, si conferma ancora una volta capitale europea dell’estate musicale. Per vivere al meglio il festival, è perfetto soggiornare negli Heritage Hotels: eleganti dimore storiche nel cuore della città, che combinano comfort moderni, autenticità architettonica e un’accoglienza personalizzata, perfette per rilassarsi dopo una giornata di grande musica.

Lisbona è una delle capitali europee più affascinanti e ricche di storia: con i suoi tram gialli, i vicoli acciottolati, i panoramici belvedere, e il profumo che arriva dall’Atlantico, la capitale portoghese è una miscela perfetta tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, in grado di accogliere i visitatori con il suo calore, la sua luce unica e una scena culturale vibrante. In questa cornice unica al mondo prende vita, dal 2007, uno degli appuntamenti musicali più amati d’Europa: il NOS Alive Festival, che tornerà ad illuminare l’iconico Passeio Marítimo de Algés, da giovedì 10 a sabato 12 luglio.

Lanciato 17 anni fa, il NOS Alive è rapidamente cresciuto, fino a diventare uno dei festival più prestigiosi del panorama musicale europeo. Nato con l’obiettivo di portare a Lisbona una selezione musicale ed internazionale di altissimo livello, ha saputo evolversi anno dopo anno, mantenendo sempre come protagoniste la qualità artistica, l’innovazione e il coinvolgimento del pubblico.

Complice del suo successo e del suo fascino è, sicuramente, la sua posizione spettacolare che si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico, il luogo perfetto dove godersi la buona musica abbracciati dai tramonti mozzafiato e dalle notti stellate. Anche per l’edizione 2025 gli organizzatori hanno pensato ad una line-up innovativa e travolgente, con artisti capaci di accontentare ogni gusto musicale che spazia dal pop contemporaneo al rock e dall’elettronica all’indie. Le esibizioni si articolano su tre palchi palchi principali ciascuno con una proposta musicale specifica e un’identità unica e un settore dedicato alla comicità: il NOS Stage è il cuore pulsante del festival dove si esibiscono gli headline principali, è pensato per garantire le performance più attese in un ambiente dal grande impatto visivo, l’Heineken Stage è il secondo palco per grandezza e popolarità ed ospita una grande varietà stilistica, il WTF Clubbing è dedicato alla musica elettronica, è collocato in un’area del festival ideale per ballare e fare festa fino a tarda notte, ed infine, il Comédia Stage, uno spazio interamente dedicato alla stand-up e alla comicità lusitana.

Ad aprire le danze, giovedì 10 luglio, il NOS Stage accoglierà alcune delle voci più amate del momento: Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Benson Boone e Mark Ambor, per una serata dalle emozioni intense e dalle melodie coinvolgenti. Sull’ Heineken Stage, la line-up è altrettanto esplosiva con Barry Can’t Swim, Nathy Peluso, Glass Animals, Artemas, Parov Stelar e Bad Nerves, pronti a far vibrare il pubblico tra elettronica, pop e ritmi globali.

Venerdì 11 luglio, il festival entra nel vivo: sul NOS Stage, saliranno artisti di grande calibro come Anyma, Justice, Sam Fender e girl in red, in una serata che si preannuncia magnetica ed energica. L’Heineken Stage ospiterà esibizioni imperdibili di FINNEAS, St. Vincent, The Teskey Brothers, Mother Mother, Sammy Virji, Alta Avenue e The Backseat Lovers, offrendo una varietà sonora ampia e raffinata. A infiammare la notte ci penserà il palco WTF Clubbing, con un cast elettronico d’eccezione: DJ Boring, Logic1000, Capicua, Macacos do Chinês, Klin Klop, Máximo, Mike11 e Von Di. La serata conclusiva, sabato 12 luglio, è affidata a una line-up iconica: sul NOS Stage si esibiranno Kings of Leon, Nine Inch Nails, Jet e CMAT, per un finale di festival all’insegna del rock e delle emozioni forti. Sull’ Heineken Stage, riflettori puntati su Foster the People, Amyl and The Sniffers, Future Islands, Bright Eyes, Franc Moody e Dead Poet Society. La programmazione elettronica del WTF Clubbing raggiungerà il culmine con i set di The Bloody Beetroots (DJ Set), A-Trak, NTO (Live), Erol Alkan, Chloé Robinson, Riordan e Papa Nugs, per una notte tutta da ballare fino all’alba.

Partecipare al NOS Alive non è solo assistere a un concerto: è vivere un’atmosfera carica di energia, dove ogni nota diventa un ricordo e ogni incontro una storia da raccontare. È sentire la brezza dell’oceano mescolarsi con le vibrazioni della musica, ballare sotto le stelle con migliaia di persone venute da ogni parte del mondo, lasciarsi travolgere da un’onda di emozioni genuine.

È un’esperienza totale, che inizia tra i vicoli luminosi di Lisbona e culmina nei tre giorni più intensi dell’estate. Il NOS Alive è un luogo dove la musica unisce, libera, sorprende. Dove il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio solo a ciò che conta: il suono, la luce, l’emozione.

Per chi desidera vivere appieno lo spirito del NOS Alive e allo stesso tempo immergersi nell’eleganza e nella tradizione portoghese, gli Heritage Hotels di Lisbona rappresentano la soluzione perfetta. Situati nel cuore storico della città, in palazzi d’epoca sapientemente restaurati, questi hotel offrono un’accoglienza intima e raffinata, combinando comfort moderni e fascino locale.

Soggiornare negli Heritage Hotels significa non solo avere facile accesso al festival ed ai trasporti, ma anche respirare l’anima autentica di Lisbona, tra dettagli architettonici unici, atmosfere senza tempo e un servizio impeccabile.