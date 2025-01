RIETI: I CARABINIERI ARRESTANO UN 57ENNE PER MINACCIA AGGRAVATA E LESIONI PERSONALI NEI CONFRONTI DELLA EX COMPAGNA

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato un italiano, originario della Provincia di Ravenna, per minaccia aggravata e lesioni personali.

L’arresto è stato eseguito durante un intervento effettuato dai militari dell’Arma a seguito di una richiesta di aiuto, pervenuta alla Centrale Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112, da parte di una donna che lamentava di aver subito un’aggressione verbale e fisica dal suo ex compagno che, nell’occasione, la stava minacciando di morte utilizzando una roncola.

Acquisita tale segnalazione, è stato disposto un immediato intervento presso l’abitazione della richiedente. Qui i militari hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione e hanno dovuto bloccarlo e condurlo in caserma. Nel frattempo, la donna, vistosamente scossa per quanto accaduto, è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.

I successivi accertamenti effettuati dai militari riguardo a quanto avvenuto hanno consentito di accertare che l’episodio era solo l’ultimo di una serie di liti violente verificatesi tra i due. La roncola utilizzata per minacciare la donna è stata posta sotto sequestro e l’uomo dichiarato in stato di arresto.

Al termine dell’udienza di convalida, all’interessato è stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rieti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.