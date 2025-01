Giornata dedicata ai più piccoli – 13^ edizione Arriva la Befana Festa del Poliziotto CONSAP – ARGOS Forze di Polizia Partner Ufficiale

Kermesse di musica giochi tante emozioni per tutti bambini

Già nella mattinata del 6 gennaio c’è stata la consegna delle calze colme di dolciumi e giochi al reparto pediatria dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma con la delegazione delle Segreteria Provinciale di Roma Sindacato Consap con il Segretario Generale Gianluca Guerrisi, poliziotti/e del Commisarriato Monteverde e la delegazione di Presidenza dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia guidata da Fausto Zilli Vicepresidente Nazionale, il consiglere nazionale Vincenzo Ruocco, i volontari Francesco Lenti , Andrea Cannistraci, Elisa Mattucci, ospite speciale sempre molto sensibile a queste nobili ininiziative Federico Ielapi attore italiano il quale ha ottenuto una menzione speciale al Premio Guglielmo Biraghi nell’ambito del Nastro d’argento 2020 per il film Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni e Rocco Papaleo.

Nel primo pomeriggio al via la 13^ edizione Arriva la Befana Festa del Poliziotto CONSAP segreteria provinciale di Roma e Napoli in collaborazione con i volontari dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia presso l’Oasi Park parco giochi per tutta la famiglia, spettacoli, parco divertimento magistralmente portato avanti da anni dalla famiglia Melandri.

Presenti al parco i reparti artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato al fianco del nucleo artificieri antisabotaggio un prezioso alleato, Teodor, il robot a controllo remoto per la neutralizzazione di ordigni esplosivi in forza alla Questura di Roma.

Un pomeriggio pregno di emozioni tanta la gioia di piccoli e grandi nella giornata della Befana, tanti gli ospiti presenti, tra gli altri l’Assessore della Regione Lazio alla Mobilità Trasporti, tutela del territorio Fabrizio Ghera da sempre vicino alle Forze dell’Ordine, Dj Kiko, il mago Heldin, l’imitatore Gianfranco Butinar, Adriana Russo, con la partecipazione speciale del maestro marsicano fisarmonicista Danilo Murzilli, il quale ha suonato l’inno nazionale alla presenza del Questore di Roma Roberto Massucci.

Il Questore di Roma Dott. Roberto Massucci ha rivolto un augurio a tutte la famiglie presenti sottolineando l’importanza di questi incontri con i cittadini, e il valore della serenità e della legalità, garantita dall’impegno costante di donne e uomini della polizia. Il Questore successivamnte premiato dai vertici dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia con l’Ambasciatore della Legalità con la seguente motivazione: “riconoscimento diretto a premiare una brillante attività al servizio della legalità e della sicurezza, sempre con elevata professionalità e impegno, evidenziando costanti doti di spiccata sensibilità e integrità morale dimostrandosi messaggero di rispetto, pace e giusto vivere“.

Infine la tanto attesa Befana la quale ha regalato calze a tutti i bambini presenti. La giornata si è chiusa con la pesca benefica a favore di AICO il Caprifoglio Onlus, per sostenere il progetto Miriam per la costruzione di un pozzo in Uganda Africa.