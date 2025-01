MILANO, TRAM 12 IN FUMO MONTE CENERI-MAC MAHON, DE CORATO (FDI): «INCENDI, AGGRESSIONI CON COLTELLI, VIOLENZE E TAGLI CORSE

TPL DEL CSX E’ UN FALLIMENTO TOTALE»!

«Ieri pomeriggio il tram 12, altezza della fermata Monte Ceneri-Mac Mahon, ha preso fuoco e il conducente è stato costretto ad uno stop di emergenza e a sincerarsi che nessun utente a bordo fosse rimasto ferito o intossicato. Tutti i mezzi pubblici della città, dai bus ai tram fino alle metropolitane, sono spesso presi costantemente d’assalto da malviventi che si scatenano con violenze, aggressioni, insulti e

spesso anche devastazioni. Ieri sera, per esempio, una povera ragazza è stata aggredita sulla 90, sempre in zona Mac Mahon, da un arabo in forte stato di alterazione che prima le ha afferrato il viso graffiandola, poi l’ha minacciata con un coltello in mano. La Polizia Locale è intervenuta solamente dopo che alcuni cittadini li hanno chiamati. Purtroppo, sui mezzi sopra citati, non ci sono controlli e succede qualsiasi cosa. Spesso e volentieri, inoltre, vengono presi di mira anche i poveri autisti, conducenti e controllori, senza particolari motivazioni. La Giunta di Centrosinistra, anche in questo ambito, ha dimostrato il proprio fallimento totale collegato anche al fatto che negli ultimi anni ha tagliato numerose corse pur portando il biglietto del bus da 1 euro, lasciato dalla Giunta Moratti nel 2011, agli attuali 2,20 ma sicuramente aumenterà ancora nei prossimi mesi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione parlamentare sul degrado e sulla sicurezza delle periferie italiane alla Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

Nella foto in alto il tram 12 che ha preso improvvisamente fuoco ieri pomeriggio alla fermata Monte Ceneri-Mac Mahon a Milano.

Sotto, nel video, una ragazza sconvolta, dopo aver subito l’aggressione fisica e minacciata con un coltello da un ragazzo africano sul bus 90 all’altezza di Mac Mahon.

