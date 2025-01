Grande consenso per il Capodanno sotto il tendone

Vallepietra, Mioni: “ Una festa paesana accessibile e coinvolgente per tutti, che riaccende il senso di comunità”

Una festa riuscitissima per salutare il 2024, quella di Vallepietra, con il tendone allestito nella centralissima piazza Italia, che ha visto la partecipazione di tanta gente. Infatti non c’è modo migliore per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo anno, che trascorrere la notte di San Silvestro insieme, in buona compagnia. La musica è stata la protagonista indiscussa di questa notte speciale, soddisfacendo tutti i gusti, così come il cenone, che ha visto coinvolti due ristoranti La Brace e D’Agnese. “Sono ampiamente soddisfatto del risultato raggiunto dagli organizzatori della festa –ha commentato il Sindaco Daniele Mioni- . Abbiamo provato a fare un salto nel vuoto, riproponendo un cenone di capodanno sotto al tendone in piazza, evento avvenuto solo nel 2000. Il risultato è stato eccezionale, fuori da ogni aspettativa tanto che siamo stati costretti a rifiutare gli ultimi prenotati, avendo pensato la serata per un massimo di 150 persone (penseremo più in grande il prossimo anno). Eccezionale anche la collaborazione dei due ristoranti, La Brace (Antonella De Santis ) e D’Agnese che hanno gestito il tutto in maniera professionale, portando tanta qualità alla serata. Ringraziamo tutti quelli che hanno trascorso la festa nel nostro paese, scegliendo di vivere un capodanno incentrato sul senso di Comunità e di Amore verso il proprio territorio, è sempre bello vedere riaperte case e frequentati bar soprattutto nel periodo “fuori stagione”. Questo è il messaggio che abbiamo voluto mandare come amministrazione: una festa paesana accessibile e coinvolgente per tutti che riaccenda l’attenzione sul nostro paese anche nei mesi invernali. Devo un grazie personale alla mia infallibile squadra che sono stati capaci di tradurre una semplice proposta in una serata memorabile”.