MILANO, RAGAZZA VIOLENTATA A CAPODANNO, DE CORATO (FDI): «TROPPI AFRICANI VIOLENTI!

NELLE CARCERI LOMBARDE SONO OLTRE 50% DEI DETENUTI STRANIERI. FEMMINISTE DI SINISTRA IN SILENZIO TOMBALE».

«Esprimo la mia solidarietà alla giovane ragazza che la notte del 31/12 è stata violentata in un locale presumibilmente dall’ennesimo nordafricano purtroppo ancora non identificato. Da parte delle femministe di Sinistra, sia a livello locale che nazionale e mi riferisco alla Scavuzzo, Boldrini e Schlein, al momento è arrivato solamente un silenzio tombale. Quest’ultimo, guarda caso, segue il fatto che il protagonista sembrerebbe essere uno straniero! Da troppo tempo denuncio, in particolare, l’elevato numero di malviventi nordafricani che compiono azioni illegali in tutta la nostra città. Basti pensare che su un totale dei detenuti lombardi al 30 settembre 2024 secondo il Ministero della Giustizia, pari a 8.919 persone, esattamente 4.041 sono stranieri. Di questi ultimi, ben 2.324 sono africani (oltre il 50% del totale) con gli allarmanti dati sui nordafricani che vedono 1.226 persone essere native in Marocco (oltre il 50% degli africani nelle carceri) e che rappresentano 1/3 di tutti quelli presenti in Italia, 339 essere egiziani e 444 algerini».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.