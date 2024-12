Roma Municipio VI le Torri – 14^ Edizione “Una Melodia per la Sicurezza” – Continua il percorso delle Buone Azioni di ARGOS

di Fausto Zilli

Grande successo di pubblico presente e tanto divertimento per grandi e piccoli per la XIV^ edizione della kermesse natalizia più attesa dell’anno, Una Melodia per la Sicurezza, svoltasi lo scorso 18 dicembre presso la splendida sala cinema ” Antonio Cerone “ Municipio VI° le Torri Tor Bella Monaca – Roma.

Con il patrocinio del Municipio Roma VI° le torri alla presenza del presidente Nicola Franco, l’assessora alla valorizzazione patrimonio archeologico, pari opportunità, turismo, edilizia scolastica Chiara Del Guerra, il Comandante Sez. Operativa della Compagnia di Velletri Ten Angelo Gigliola, presente il professore Alberto Raggi presidente della Guardia Nazionale Ambientale.

Hanno aderito alla kermesse formativa e informativa le classi primarie con i loro insegnanti, breve intro e indirizzo di saluto del presidente nazionale Guerrisi del vicepresidente nazionale Zilli e del Consigliere Nazionale Ruocco. Presente il prof Andrea Fellegara il quale con un linguaggio a misura di bambino, introduce l’importanza dell’uso appropriato dei smartphone e similari, performance dell’attore Franco Antonelli, entrambi del Dipartimento Nazionale Cultura Eventi e Attività Sociali dell’Associazione Argos Forze di Polizia. Di seguito è la volta del mago HELDIN con la sua magia e illusioni ha incantanto tutti i presenti.

Durante la kermesse sono stati distribuiti gadget della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato dalle mascotte Grinch e l’uomo ragno a tutti i presenti.

Altro momento emozionante per tutti i presenti l’entrata dei cinofili dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Lazio con due cani pastore belga malinois accompagnati dal conduttore capo reparto Lorenzo Botti e vice coordinatore Pinna Francesco squadra di ricerca e soccorso italiani.

Grande chiusura con l’arrivo di Babbo Natale con la sacca colma di doni per tutti i bambini presenti, nel finale baby pesca gratuita con meravigliosi premi per tutti i bambini.